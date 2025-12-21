Congo-Kinshasa: Dissolution de la messagerie financière Force-Unie SARL

La Banque centrale du Congo (BCC) a radié l'établissement Force-Unie SARL de la liste des messageries financières opérant en RDC.

Dans un communiqué parvenu samedi 20 décembre à Radio Okapi, l'autorité de régulation a invité le public à ne plus s'adresser à cette organisation financière dont le siège social était situé au numéro 127, avenue Baraka, quartier Mongala, dans la commune de Kinshasa.

Cinquante autres messageries financières et soixante-deux bureaux de change sont priés de prendre contact avec les services de la direction de surveillance des intermédiaires financiers afin de régulariser leur situation administrative, au risque du retrait de leurs agréments.

La décision de la BCC, en rapport avec les bureaux de change et les messageries, est conforme aux dispositions légales du 27 décembre 2022 relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Le premier délai accordé aux bureaux de change et aux messageries étant dépassé, leurs agréments risquent d'être retirés, conformément aux dispositions des instructions administratives de la BCC, précise son avis au public.

Cette décision vise à renforcer la sécurité dans les opérations de transfert de fonds que garantit la BCC en faveur de la population, précise l'avis de l'autorité de régulation monétaire.