Afrique: CAN 2025 - Les 24 sélections en lice affichent complet

A quelques heures du démarrage de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, toutes les 24 sélections sont désormais au complet.

Chacune nourrit des ambitions pour cette édition, mais au final, une seule équipe accédera au sommet du podium de cette compétition continentale.

Six villes marocaines accueilleront le tournoi : Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger.

Au total, neuf stades serviront de cadre aux différentes rencontres entre les 24 nations qualifiées.

Les grandes pointures du football africain sont présentes, rendant difficile toute prédiction quant à l'équipe qui montera sur la plus haute marche du podium le 18 janvier 2026.

Presque toutes les nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 participent à cette CAN, à l'exception du Cap-Vert et du Ghana.

La RDC, quant à elle, attend son match de barrage en mars prochain pour espérer décrocher son ticket pour le Mondial 2026.

Autant dire que la compétition s'annonce relevée pour toutes les équipes.

Le match d'ouverture opposera le Maroc aux Comores au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le trio arbitral de cette rencontre est congolais :

Arbitre central : Jean-Jacques Ndala Ngambo

Assistant 1 : Guylain Bongele Ngila

Assistant 2 : Mwanya Gradel Mbilizi

Enfin, la RDC fera son entrée en lice le 23 décembre face au Bénin.