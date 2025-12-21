Afrique: La CAN se jouera tous les quatre ans à partir de 2028, annonce la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a donné une information très importante, samedi 20 décembre 2025 à Rabat, à la veille du premier match de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc. La CAN ne sera jouera bientôt plus tous les deux ans mais tous les quatre ans.

De notre envoyé spécial à Rabat,

C'est un énorme changement qui va frapper la Coupe d'Afrique des nations. Depuis sa première édition en 1957 au Soudan, la compétition continentale se jouait, sauf rare exception, tous les deux ans. Une époque qui sera très prochainement révolue.

En conférence de presse à Rabat, Patrice Motsepe, président de la CAF, a annoncé l'instauration d'une CAN tous les quatre ans à compter de 2028, soit la même périodicité que d'autres grandes compétitions comme la Coupe du monde ou l'Euro. Voir la CAN se disputer tous les quatre ans plutôt que tous les deux est un souhait que la Fédération internationale de football (Fifa) avait déjà évoqué auparavant. Il se concrétisera en 2028.

Autre annonce importante de Motsepe : après cette CAN au Maroc, qui s'ouvre dimanche 21 décembre avec le match inaugural Maroc-Comores et s'achève le 18 janvier 2026, la CAN 2029 est avancée d'une année. Le tournoi, prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, se jouera finalement en 2028. Et après cette CAN-là, la nouvelle périodicité de quatre années entrera en vigueur ; les CAN suivantes auront donc lieu en 2032, 2036, 2040...

Patrice Motsepe a enfin dévoilé une autre nouveauté pour le football africain. À partir de 2028, une Ligue des nations d'Afrique va voir le jour, sur le même modèle que la Ligue des nations d'Europe, créée en 2018.