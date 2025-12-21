Sénégal: Joal-Fadiouth - 3e édition du Festival « La voix de la jeunesse » - Un évènement au service du développement et de la culture

Du 26 au 28 décembre 2025, la commune de Joal-Fadiouth vibrera au rythme de la jeunesse. Initié par le groupe Milpas Music, le festival socio-culturel « La voix de la jeunesse » mettra l'accent sur la formation, la solidarité et la valorisation du patrimoine local. « La Voix de la Jeunesse n'est pas seulement un festival, c'est un véritable projet de société », affirme Malick Seck, coordonnateur de l'événement.

Depuis sa première édition en juin 2021, le festival, porté par le groupe de rap Milpas Music, s'est imposé comme un levier de développement et un espace de mobilisation pour les jeunes de la commune. « Notre ambition est de mobiliser la jeunesse joalienne autour de valeurs qui lui permettent de s'engager, de créer et de participer activement au développement de notre commune », explique-t-il.

Cette troisième édition bénéficie d'un soutien stratégique du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (Fdcuic), permettant un véritable saut qualitatif. « Avec cet accompagnement, nous avons pu structurer davantage notre programmation, intégrer des formations et panels, et surtout renforcer l'impact socio-économique du festival », précise Malick Seck. Cette orientation se traduit, selon lui, par une meilleure organisation, un niveau de production artistique et technique élevé et une mise en valeur des talents locaux, tout en favorisant l'entrepreneuriat culturel.

Au programme : des dons de biens alimentaires à des familles ciblées, des ateliers de formation (DJ, infographie, écriture), des expositions de produits locaux, des activités artistiques valorisant la culture sérère et un documentaire retraçant l'histoire de Joal-Fadiouth. Les festivaliers profiteront également de visites touristiques, de tournois sportifs, d'activités religieuses et d'un grand concert de clôture en plein air. « Nous voulons montrer que le rap, qui domine l'expression des jeunes, peut être un véritable moteur de transformation sociale », souligne le coordonnateur.

Le thème de cette édition, « Culture - Jeunesse - Renaissance Africaine », reflète la volonté de Milpas Music de positionner la jeunesse comme acteur central du développement local. « Au-delà du divertissement, notre festival a pour objectif de sensibiliser, de former et de renforcer la cohésion sociale. Nous voulons que chaque jeune reparte avec des idées, des compétences et l'envie d'agir pour sa communauté », insiste Malick Seck.

Ainsi, cette édition dépasse le cadre d'une simple fête culturelle. Elle s'affirme comme un projet stratégique, où innovation, professionnalisation et engagement citoyen convergent pour dessiner l'avenir de Joal-Fadiouth. « Quand la jeunesse s'engage, elle devient la force qui transforme sa ville et inspire son pays. C'est exactement ce que nous voulons faire entendre », affirme le coordonnateur.