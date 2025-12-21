Sénégal: Appui à l'employabilité des jeunes - 18 diplômés et porteurs de projets accompagnés par l'Isep de Bignona

Dans le département de Bignona, de nombreux apprenants, diplômés et porteurs de projets disposent d'idées ou de compétences techniques, mais peinent à les traduire en projets économiques viables.

« Ils élaborent des business modèles incomplets ou peu adaptés aux réalités du marché local et rencontrent des difficultés liées à la formalisation de leurs activités, faute d'information claire et d'accompagnement pratique », note-t-on dans les termes de références d'un atelier de formation de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep) de Bignona.

S'y ajoute la méconnaissance des opportunités existantes en matière de financement, de stages, d'apprentissage ou de programmes d'appui à l'entrepreneuriat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour accompagner les jeunes, l'Isep de Bignona a offert une formation sur deux jours, sur la validation et l'amélioration des plans d'affaires, la formalisation des entreprises et le partage d'opportunités d'insertion et de financement. L'objectif est de doter les participants, d'outils concrets et immédiatement mobilisables pour leur transition vers l'auto-emploi ou l'emploi indépendant, d'après Mamadou Abdoul Ader Diédhiou, directeur adjoint chargé des études de l'Isep de Bignona. La formation entre dans le cadre du projet Formation professionnelle et d'insertion (FPI-Sénégal), mise en oeuvre par Edc Sénégal, appuyé par la fondation Mastercard.

Les 18 bénéficiaires sont des apprenants en formation à l'Isep de Bignona, des diplômés de cet institut, des jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets de Bignona. Cette localité est caractérisée par une forte proportion de jeunes en quête d'opportunités d'emploi ou d'auto-emploi, un tissu économique dominé par des activités agricoles, agroalimentaires, artisanales et de services, offrant un potentiel réel de création de valeur.