Afrique: Après sa participation au forum russo-africain au Caire La ministre des affaires du conseil des ministres rentre au pays

La ministre des Affaires du Conseil des ministres, Dr. Lamya Abdel Ghafar, est rentrée au pays ce soir après avoir pris part à la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat russo-africain, tenue au Caire les 19 et 20 décembre.

En marge du forum, la ministre a tenu plusieurs rencontres avec des délégations participantes et a présenté l'allocution du Soudan, passant en revue les positions russes fermes en soutien au pays face à la crise actuelle.

Elle a également exprimé la volonté du Soudan de bâtir des relations stratégiques avec la Russie, à la lumière des accords et protocoles de coopération économique et commerciale signés entre les deux pays en septembre dernier.

Dans son intervention, Dr. Lamya a évoqué le partenariat russo-africain à travers les résultats des sommets et réunions ministérielles, ainsi que le plan d'action 2023-2026, soulignant son rôle dans la concrétisation de l'Agenda africain à l'horizon 2026.

La conférence s'est conclue par l'adoption d'un communiqué conjoint réaffirmant la volonté commune de renforcer la coopération entre la Russie et les pays africains, notamment dans les domaines économique, commercial, du développement, de l'infrastructure, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité, ainsi que par la poursuite de la coordination politique sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.