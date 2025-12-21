Soudan: Rapport international - La milice FSR a dissimulé des preuves d'atrocités commises à El-Fasher

Un nouveau rapport publié par le Laboratoire de recherches humanitaires de l'Université Yale (États-Unis)a révélé que la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) a détruit et dissimulé des preuves liées aux opérations de meurtres de masse à grande échelle qu'elle aurait commises après son entrée dans la ville d'El-Fasher, dans l'État du Darfour-Nord.

Le laboratoire a précisé, s'appuyant sur l'analyse d'images satellitaires et de technologies de télédétection pour documenter les violations depuis le déclenchement de la guerre, que la milice des FSR a cherché à effacer les traces de crimes de meurtres collectifs perpétrés contre des civils à la suite de son entrée dans la ville.

Selon le rapport, l'entrée de la milice des FSR à El-Fasher au cours du mois d'octobre dernier a suscité une vague de condamnations internationales, à la lumière de rapports faisant état d'exécutions extrajudiciaires, de viols systématiques et de détentions massives de civils menées par la milice.

Le Laboratoire de recherches humanitaires a confirmé avoir documenté environ 150 traces compatibles avec des restes humains après l'entrée de la milice à El-Fasher, indiquant que des dizaines de ces traces correspondent à des informations faisant état d'exécutions sommaires, tandis que d'autres concordent avec des témoignages signalant le meurtre de civils alors qu'ils tentaient de fuir la ville.

Le rapport ajoute que, sur une période n'excédant pas un mois, près de 60 traces ont disparu de ces sites, tandis que huit nouvelles zones de fouilles ont été détectées à proximité des lieux de meurtres de masse. Ces excavations ne correspondent pas aux pratiques d'inhumation civile connues, ce qui renforce l'hypothèse d'une élimination méthodique des corps.

Le rapport conclut que les événements survenus à El-Fasher constituent des opérations de meurtres de masse et de disparition systématique de corps menées par la milice à grande échelle, estimant le nombre de victimes dans la ville à des dizaines de milliers.

Ces conclusions interviennent alors que les organisations humanitaires et les Nations unies poursuivent leurs appels en faveur d'un accès humanitaire sûr à la ville d'El-Fasher, qui continue de souffrir d'une coupure des communications, tandis que des estimations font état de dizaines de milliers de civils assiégés, dont beaucoup seraient détenus par la milice.