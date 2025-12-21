Soudan: Le ministère de la culture reprend ses activités à Khartoum

21 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme a repris, dimanche matin, l'exercice de ses missions dans la capitale Khartoum et a tenu sa première réunion à son nouveau siège.

À cette occasion, un plan de travail à court terme a été adopté pour le reste de l'année, en adéquation avec les exigences de la transition et dans le but de dynamiser l'action du gouvernement de l'espoir.

Lors de sa réunion avec les employés, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr. Graham Abdelgader, a souligné la nécessité pour le personnel de s'adapter à la situation actuelle ainsi qu'aux conditions et décisions du gouvernement, et de faire face à toutes les urgences liées au transfert vers le nouveau lieu de travail.

Il a mis l'accent sur les aspects positifs du déplacement et de la relocalisation, insistant sur l'importance pour le ministère d'atteindre la première place en matière de performance, de discipline et d'harmonie institutionnelle.

De son côté, le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Ali Al-Eiser, s'est assuré de l'arrivée des employés et des équipements ainsi que du bon déroulement du travail.

Il a salué les efforts déployés par le personnel pour préserver les orientations du ministère et du gouvernement de l'espoir, soulignant l'importance de redoubler d'efforts afin de contribuer à la reconstruction et au soutien de la stabilité.

