Togo: Lomé mise sur la jeunesse

Le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec le Système des Nations Unies et l'Organisation internationale de la Francophonie, a lancé samedi un dialogue avec les organisations de la société civile, réunies au sein du WANEP-Togo.

Placée sous le thème « Quelle participation des jeunes et des femmes pour la prévention des conflits et la culture de la paix au Togo », cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire de la Résolution 2250, adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

L'initiative vise à renforcer l'intégration des jeunes dans les mécanismes de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Elle ambitionne également d'accompagner le Togo dans la poursuite de son engagement en faveur des agendas « Jeunesse, Paix et Sécurité » et « Femmes, Paix et Sécurité », reconnus comme des piliers essentiels de la stabilité durable.

À travers ce dialogue, les autorités et leurs partenaires entendent créer un espace d'échanges inclusif permettant aux jeunes et aux femmes de formuler des propositions concrètes et de participer activement aux décisions qui touchent à la préservation de la paix et à la cohésion sociale.

Pour le président de WANEP-Togo, Seyram Adiakpo, cette rencontre illustre la force de la collaboration entre acteurs publics, société civile et partenaires internationaux.

La Résolution 2250, un cadre de référence

Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Résolution 2250 constitue un cadre institutionnel en faveur de l'inclusion des jeunes et des femmes dans les processus de paix. Elle reconnaît leur rôle central dans la prévention des conflits, la résolution des crises et la promotion d'une culture de la paix.

À Lomé, ce dialogue marque ainsi une étape importante dans la traduction concrète de cette résolution, en donnant la parole à ceux et celles appelés à être des acteurs clés de la paix et du développement au Togo.