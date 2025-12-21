Togo: Paix, partage et espoir

21 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La deuxième édition du Gala pour la Paix et la Solidarité, s'est déroulée samedi à Lomé.

L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice et des Droits humains, Pacôme Adjourouvi, et l'ancien ministre Malick Natchaba.

Placée sous le thème « Ve République, une République solidaire tournée vers le développement inclusif », cette initiative entend promouvoir la paix, la solidarité et le vivre-ensemble, tout en renforçant l'inclusion sociale au Togo.

Pour le Garde des sceaux, ce gala s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement. « C'est une initiative qui répond à la politique d'inclusion sociale. Elle fait appel à notre engagement à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et surtout de solidarité, à l'approche des fêtes de fin d'année », a déclaré Pacôme Adjourouvi, saluant une mobilisation citoyenne porteuse d'espoir.

Au-delà des discours, le gala s'est voulu concret et solidaire. À l'issue des confrontations sportives et des activités organisées, des kits alimentaires ont été distribués aux personnes vulnérables, aux familles démunies et aux orphelins, apportant un soutien immédiat à ceux qui en ont le plus besoin.

L'événement a également mis l'accent sur l'avenir des jeunes. Des kits d'insertion professionnelle ont été remis à de jeunes artisans issus de milieux défavorisés, afin de favoriser leur autonomisation et leur intégration économique.

