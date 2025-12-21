Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Des milliers de voix portent Tiémoko Meyliet Koné pour le lancement de sa campagne

La Place Alassane Ouattara de Tafiré a refusé du monde, ce samedi 20 décembre 2025, à l'occasion du meeting d'ouverture de la campagne législative de Tiémoko Meyliet Koné, candidat à la députation dans la circonscription 098.

Plus de 29 000 personnes, venues de Tafiré, Badikaha, Niédiékaha et des villages environnants, ont répondu massivement à l'appel, transformant l'événement en une véritable démonstration de force populaire.

Ce site emblématique, offert à la jeunesse de Tafiré par le candidat lui-même, a accueilli toutes les couches sociales de la circonscription : hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, unis autour d'un même message. Aucun n'a voulu se faire conter ce moment historique, marqué par l'acceptation officielle de la candidature de leur fils.

« Chers parents, vous m'avez appelé. Aujourd'hui, devant vous, je vous dis oui. J'accepte d'être votre candidat », a déclaré Tiémoko Meyliet Koné, sous une salve d'applaudissements et d'ovations.

Pour le candidat, cet engagement dépasse largement le cadre d'une simple compétition électorale. Il s'inscrit dans une logique de devoir et de service. « Servir les siens, c'est aussi servir son pays tout entier », a-t-il insisté, expliquant n'avoir pu détourner le regard face à l'appel de sa terre natale.

Visiblement ému, Tiémoko Meyliet Koné a exprimé sa fierté devant l'unité et la fidélité de ce peuple qui l'a toujours soutenu. « Tout au long de mon parcours, vous m'avez accompagné par vos prières. Vous m'avez fait confiance pour servir la Côte d'Ivoire à de hautes responsabilités. Et partout où j'ai servi, j'ai porté Tafiré dans mon coeur », a-t-il confié, rappelant son attachement indéfectible à ses racines.

Le candidat n'a pas manqué de remercier les populations pour le score exceptionnel réalisé lors de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en faveur du Président Alassane Ouattara. « Ce que vous avez offert à Tafiré, Badikaha et Niédiékaha n'est pas seulement un chiffre. C'est un message fort de loyauté, de maturité et de paix », a-t-il salué.

Sur la terre de ses ancêtres, Tiémoko Meyliet Koné a évité toute promesse électoraliste. Se définissant avant tout comme un serviteur, il a résumé sa mission en trois verbes : agir, travailler, construire, afin que « le développement ne soit pas un discours, mais une réalité visible, concrète et durable ».

Le candidat a également salué l'union des cadres de la région, une symbiose qu'il considère comme un atout majeur pour des actions de développement efficaces. « Le 27 décembre, il ne s'agira pas seulement de voter. Il s'agira de montrer, ensemble, qui nous sommes et ce que nous représentons », a-t-il conclu.

La direction de campagne, conduite par Charles Sanga, avait donné le ton : il ne s'agira pas d'une simple campagne électorale, mais d'une célébration populaire jusqu'au 27 décembre. Des artistes de renom ont ainsi égayé le public. Aïcha Traoré a interprété l'hymne de la campagne, tandis que Roselyne Layo, avec le titre « Môgô fariman », a mis en lumière la stature d'homme d'État et de bâtisseur discret du candidat, en présence de nombreuses autorités, ministres et hauts responsables venus soutenir Tiémoko Meyliet Koné.

Les porte-paroles des jeunes et des femmes ont, pour leur part, promis un score inédit de 100 % à leur champion, scellant ainsi un pacte de confiance entre le candidat et les populations de la circonscription.