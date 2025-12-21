Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - A Tafiré, Tiémoko Meyliet Koné scelle un pacte d'honneur avec le peuple du Hambol

La Place ADO de Tafiré a vécu, ce samedi 20 décembre 2025, l'un des plus grands rassemblements politiques de son histoire. Plus de 29 000 personnes, venues de Tafiré, Badikaha, Niédiékaha et des villages environnants, ont répondu massivement à l'appel de l'Union sacrée pour porter en triomphe leur candidat aux élections législatives, le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné.

Dans une atmosphère de ferveur populaire intense, rythmée par les chants du terroir et des slogans de victoire, le candidat du RHDP a livré un discours empreint d'émotion et d'authenticité, rompant avec les codes classiques de la rhétorique politique. Face à une foule acquise à sa cause, il a choisi de parler le langage du coeur, celui de la terre et des valeurs.

C'est par le mot de gratitude en langue locale, « Yegbatoungona » - merci infiniment - que Tiémoko Meyliet Koné a ouvert son allocution. Se présentant non pas comme un dirigeant en quête de suffrages, mais comme un fils revenu à la source, il a rappelé l'attachement profond qui le lie à Tafiré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous faire un discours politique ordinaire. Je suis venu vous dire merci. Je suis ici chez moi, parmi les miens. C'est ici que j'ai appris le respect et la loyauté », a-t-il déclaré, suscitant une vive émotion au sein de l'assistance.

Le Vice-Président a tenu à lever toute ambiguïté sur le sens de sa candidature. Pour lui, il ne s'agit ni d'une ambition personnelle ni d'une quête de pouvoir, mais de l'acceptation d'une mission confiée par le peuple.

« Je n'ai pas cherché cette mission. C'est vous qui me l'avez confiée. Et lorsqu'un homme reçoit l'appel de sa terre, il ne détourne pas le regard », a-t-il affirmé avec force, consacrant ainsi l'unité locale autour du mot d'ordre « Tafiré Kelen ».

Ce grand meeting a également servi de cadre à l'investiture populaire de son suppléant, Karim Penawalfa Ouattara, présenté comme « un fils et un frère » de la localité. Une alliance qui symbolise la complémentarité entre l'expérience et la jeunesse, au service d'une action politique de proximité.

Fidèle à sa réputation d'homme d'action, Tiémoko Meyliet Koné a inscrit son engagement dans la continuité de la vision du Président Alassane Ouattara, faisant du scrutin du 27 décembre un véritable référendum pour le développement.

« Mon engagement est clair : répondre, travailler, agir, construire, afin que le développement soit une réalité concrète et durable », a-t-il martelé.

En clôturant son discours, le candidat a élevé l'enjeu du vote à venir au rang d'un acte de dignité et d'honneur collectif.

« Le 27 décembre, il ne s'agira pas seulement de voter, mais de montrer ensemble qui nous sommes et ce que nous représentons », a-t-il lancé.

Par cette démonstration de force historique, Tiémoko Meyliet Koné confirme que le Hambol demeure un bastion solide de stabilité et de progrès. À Tafiré, la campagne est lancée, et la victoire semble déjà avoir trouvé son camp.