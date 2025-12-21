Le Président du Faso,, le Capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré la nouvelle unité de production AGROSERV INDUSTRIE le samedi 20 décembre 2025 à Banakélédaga dans la commune de Bama.

D'un coût de réalisation d'environ 11 milliards de FCFA, l'unité est dotée d'équipements multifonctionnels à la pointe de la technologie, avec une capacité de transformation primaire de 160 tonnes de maïs par jour.

Réduire la dépendance du pays aux importations en transformant nos matières premières locales. C'est la vision du Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré. C'est dans ce cadre qu'il a procédé à l'inauguration du complexe agro-industriel AGROSERV INDUSTRIE le samedi 20 décembre 2025 à Banakélédaga dans la commune de Bama (Province du Houet).

Deuxième du genre, AGROSERV INDUSTRIE, est spécialisée dans la transformation agroalimentaire du maïs en produits dérivés. D'un coût de réalisation d'environ 11 milliards de FCFA, la création de cette unité s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de relance de l'industrialisation du pays.

Selon le promoteur, Siaka Sanon, l'unité a une capacité de transformation primaire de 160 tonnes de maïs par jour et également une capacité de transformation secondaire de 12 tonnes par jour de farine infantile, de céréales pour les petits-déjeuners, de snacks, mais aussi de protéines à base de soja. Le président du Faso a félicité le promoteur pour cette réalisation.