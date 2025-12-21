Afrique: JCC 2025 - Le Tanit d'or attribué à l'Égyptien Abu Bakr Shawky pour 'The Stories'

Tunis — Le film égyptien The Stories du réalisateur Abu Bakr Shawky a remporté le Tanit d'or du long métrage de fiction lors de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre), dont le palmarès a été dévoilé samedi soir au Théâtre de l'Opéra de Tunis.

Le Tanit d'argent a été attribué à My Father's Shadow du Nigérian Akinola Davies Jr, également lauréat du Prix Tahar Chériaa de la meilleure première oeuvre, tandis que le Tanit de bronze est revenu à Sink du Jordanien Zain Duraie.

Le Prix d'honneur du jury a distingué le film tunisien The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania. Le Prix du public a été décerné à Where the Wind Comes From d'Amel Guellaty, qui a également remporté le Prix du meilleur scénario.

Les prix d'interprétation ont récompensé Saja Kilani (The Voice of Hind Rajab) pour la meilleure interprétation féminine et Nawwaf Aldaferi (Hijra) pour la meilleure interprétation masculine.

Parmi les distinctions artistiques, Assem Ali a remporté le Prix du meilleur décor pour My Father's Scent (Égypte). Le film tchadien Diya a été doublement primé pour le meilleur montage (Guillaume Talvas) et la meilleure musique (Afrotronix), tandis que le Prix de la meilleure image est revenu à Miguel Ioann Littin Menz pour Hijra (Arabie saoudite).

Ces distinctions consacrent des choix esthétiques et des écritures visuelles au coeur de la démarche artistique défendue par les JCC.

Dans la compétition officielle des longs métrages documentaires, le Tanit d'or a été attribué à Liti Liti du Sénégalais Mamadou Khouma Gueye. The Lions by the River Tigris de l'Irakien Zaradasht Ahmed a remporté le Tanit d'argent et On the Hill du Tunisien Belhassen Handous le Tanit de bronze. Une mention spéciale a été accordée à Notre Semence d'Anis Lassoued.

En courts métrages, le Tanit d'or est revenu à 32 B de l'Égyptien Mohamed Taher, le Tanit d'argent à Coyotes du Palestinien Said Zagha et le Tanit de bronze à She's Swimming de la Libanaise Liliane Rahal. Des mentions spéciales ont distingué Le Fardeau des ailes du Tunisien Rami Jarboui et Café ? du Sénégalais Bamar Kane.

Dans la compétition Première oeuvre, le Prix Tahar Chériaa a été attribué à My Father's Shadow d'Akinola Davies Jr (Nigéria), tandis que le Prix TV5 Monde est revenu à Cotton Queen de la réalisatrice soudanaise Suzannah Mirghani, distinguant un premier long métrage salué pour sa sensibilité et son regard sur les trajectoires féminines dans un contexte social marqué par les fractures de l'histoire récente.

Le Prix Ciné-Promesse a été décerné à Pierre-Feuille-Ciseaux de la Tunisienne Cherifa Benouda, avec des mentions pour Was Never Her Choice de la Libanaise Marguerita Nakhoul et Chercher Abbas Saber de l'Égyptienne Dina Hassan Aboelea.

Fondées en 1966, les Journées cinématographiques de Carthage sont le plus ancien festival consacré aux cinémas arabe et africain. Fidèles à un cinéma d'auteur engagé et à une approche où l'image dialogue avec le réel, les JCC ont réuni cette année plus de 200 films issus de 44 pays, confirmant leur rôle de carrefour majeur pour les cinématographies du Sud.

Le Tanit d'or de la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage avait été attribué à Les Enfants rouges de Lotfi Achour, dixième film tunisien à décrocher la plus haute distinction du festival depuis sa création en 1966.

Palmarès des 36e Journées cinématographiques de Carthage

∎ Longs métrages de fiction

Tanit d'or : The Stories, Abu Bakr Shawky (Égypte)

Tanit d'argent : My Father's Shadow, Akinola Davies Jr (Nigéria)

Tanit de bronze : Sink, Zain Duraie (Jordanie)

Prix d'honneur du jury : The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania (Tunisie)

Prix du public : Where the Wind Comes From, Amel Guellaty (Tunisie)

-- Palmarès artistique

Prix du meilleur scénario : Amel Guellaty, Where the Wind Comes From (Tunisie)

Meilleure interprétation féminine : Saja Kilani, The Voice of Hind Rajab (Tunisie)

Mention spéciale: L'actrice Debora Lobe Naney, Promised Sky (Tunisie))

Meilleure interprétation masculine : Nawwaf Aldaferi, Hijra (Arabie saoudite)

Mention spéciale : L'acteur Hussein Raad Zuwayr, Irkalla le rêve de Gilgamesh (Irak)

Prix du meilleur décor : Assem Ali, My Father's Scent (Égypte)

Prix du meilleur montage : Guillaume Talvas, Diya (Tchad)

Prix de la meilleure image : Miguel Ioann Littin Menz, Hijra (Arabie saoudite)

Prix de la meilleure musique : Afrotronix, Diya (Tchad)

∎ Longs métrages documentaires

Tanit d'or : Liti Liti, Mamadou Khouma Gueye (Sénégal)

Tanit d'argent : The Lions by the River Tigris, Zaradasht Ahmed (Irak)

Tanit de bronze : On the Hill, Belhassen Handous (Tunisie)

Mention spéciale : Notre Semence, Anis Lassoued (Tunisie)

∎ Courts métrages (fictions et documentaires)

Tanit d'or : 32 B, Mohamed Taher (Égypte)

Tanit d'argent : Coyotes, Said Zagha (Palestine)

Tanit de bronze : She's Swimming, Liliane Rahal (Liban)

Mentions spéciales :

Le Fardeau des ailes, Rami Jarboui (Tunisie)

Café ?, Bamar Kane (Sénégal)

∎ Compétition Première oeuvre

Prix Tahar Chériaa : My Father's Shadow, Akinola Davies Jr (Nigéria)

Prix TV5 Monde : Cotton Queen, Suzannah Mirghani (Soudan)

∎ Ciné-Promesse

Prix : Pierre-Feuille-Ciseaux, Cherifa Benouda (Tunisie)

Mentions :

Was Never Her Choice, Marguerita Nakhoul (Liban)

Chercher Abbas Saber, Dina Hassan Aboelea (Égypte)