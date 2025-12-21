Ethiopie: L'Éthiopie numérique 2030 a pour objectif de renforcer les capacités technologiques du pays - Hauts responsables

Addis-Abeba — De hauts fonctionnaires gouvernementaux ont noté que la stratégie Éthiopie numérique 2030 devrait stimuler la transformation économique en hissant le pays à un niveau de capacités technologiques supérieur.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé la stratégie Éthiopie numérique 2030, soulignant qu'elle s'appuyait sur les enseignements et les réussites des cinq dernières années.

Selon le Premier ministre, la stratégie repose sur trois piliers fondamentaux. « L'initiative Éthiopie numérique 2030 vise à élargir l'accès aux services numériques, à garantir l'égalité des chances et à instaurer la confiance entre les institutions et la population. »

Tigist Hamid, directrice générale de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA), a déclaré que la stratégie Éthiopie numérique 2025 avait jeté des bases solides en matière de cybersécurité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Grâce à la mise en place de notre propre infrastructure cloud, nous avons pu instaurer la confiance dans les services numériques en Éthiopie », a-t-elle affirmé, ajoutant qu'un laboratoire de criminalistique numérique avait été créé et était désormais opérationnel pour les institutions de sécurité.

Selon la directrice générale, la cybersécurité est une priorité stratégique du programme « Éthiopie numérique 2030 ».

« Cette stratégie comprend la mise en place d'infrastructures numériques clés résilientes, la modernisation des infrastructures publiques, la création d'un centre de réponse aux catastrophes et le renforcement de la collaboration en matière de cybersécurité avec le secteur privé », a-t-elle noté.

Worku Gachena, directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a quant à lui souligné que le programme « Éthiopie numérique 2030 » mettra l'accent sur le développement de l'écosystème national d'intelligence artificielle.

« Outre l'utilisation de notre propre infrastructure cloud, nous mettrons en place un système de gestion de l'information efficace qui favorisera une prise de décision organisée et fondée sur des données probantes », a-t-il affirmé.

Il a précisé qu'une autorité nationale indépendante de l'information sera créée pour superviser ce processus et que la stratégie accorde une attention particulière au développement et à la normalisation des services numériques.

Frehiwot Tamiru, PDG d'Ethio Telecom, a également noté que le programme « Éthiopie numérique 2025 » a permis des progrès significatifs dans le secteur des télécommunications.

Elle a indiqué que le nombre d'abonnés mobiles a atteint 97 millions, et que 57 millions d'utilisateurs d'Internet sont connectés.

« À ce jour, 1 030 villes sont connectées aux réseaux 4G », a ajouté Frehiwot.

Pour l'avenir, elle a indiqué que la stratégie « Éthiopie numérique 2030 » vise à porter le nombre d'abonnés mobiles à 128 millions et à étendre la couverture 5G à 100 villes.

Selon la directrice générale, cette stratégie ambitionne de multiplier par plus de sept la part actuelle des paiements numériques dans le produit intérieur brut d'ici 2030.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a également souligné que l'initiative « Éthiopie numérique » s'inscrit pleinement dans l'objectif de l'État de Medemer de mettre en oeuvre ses grandes stratégies nationales grâce à une prestation de services publics rationalisée et efficace.