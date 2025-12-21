Addis-Abeba — Patrick Okumu Abok, chef d'équipe Préparation et réponse aux situations d'urgence à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Éthiopie, a salué les efforts constants du pays pour bâtir des systèmes de santé résilients et protéger les populations vulnérables en période de crise.

S'adressant à l'ENA, Abok a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur du bien-être des réfugiés, des programmes de vaccination et des initiatives de santé communautaire.

« L'OMS est présente en Éthiopie depuis 75 ans et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour atteindre les Objectifs de développement durable », a-t-il déclaré.

M. Abok a présenté le partenariat de l'OMS avec le ministère de la Santé et d'autres acteurs pour développer des systèmes de santé solides et inclusifs garantissant un accès équitable pour tous.

Il a insisté sur l'importance accordée par l'organisation à la fourniture de soins de santé essentiels et d'urgence, à l'approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux, ainsi qu'à l'expertise technique, notamment lors de crises exacerbées par des événements liés au climat tels que les sécheresses et les inondations.

Le responsable de l'OMS a également salué l'accueil chaleureux réservé par l'Éthiopie aux réfugiés des pays voisins.

« Le pays assure l'enregistrement, l'accès aux soins de santé et à l'éducation, et propose des programmes favorisant l'autonomie », a-t-il souligné, mettant en avant le respect par l'Éthiopie des conventions internationales.

Il a par ailleurs reconnu le rôle moteur du gouvernement dans la modernisation des infrastructures sanitaires et le maintien des services dans les zones reculées et touchées par des crises.

« Nous nous efforçons de renforcer les systèmes de distribution afin que les médicaments et les fournitures essentiels parviennent à tous, y compris aux personnes déplacées et aux réfugiés », a déclaré Abok.

Concernant la vaccination, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement : « Aucun enfant ne doit être non vacciné », en évoquant les campagnes de vaccination menées en collaboration avec les équipes sanitaires régionales sous l'égide du ministère de la Santé.

Abok a également salué le vaste programme éthiopien de formation des agents de santé communautaires. « L'implication des communautés et des autorités locales est essentielle pour renforcer la résilience.

L'engagement du gouvernement éthiopien à faire de la santé communautaire une priorité, notamment dans les zones sinistrées, est hautement louable. »

Alors que l'Éthiopie continue de faire face à des défis humanitaires complexes, la reconnaissance de l'OMS souligne sa position de chef de file régional en matière de soins de santé.