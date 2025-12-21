Ethiopie: De nouvelles industries dans la ville de Debre Birhan créent des emplois pour 36 000 citoyens

Addis-Abeba — 14 nouvelles industries ont récemment démarré leurs activités dans la ville de Debre Birhan, dans l'État régional d'Amhara, fournissant des emplois à plus de 36 000 personnes.

Le Conseil de développement industriel a visité les industries de la ville de Debre Birhan et de ses environs.

La délégation comprenait l'ambassadeur Girma Birru, président du Conseil national de l'industrie manufacturière, Addisu Arega, ministre de l'Agriculture, Melaku Alebel, ministre de l'Industrie, Aynalem Niguse, ministre du Revenu et Debele Kabeta, commissaire de la Commission des douanes.

Birhan Gebrehiwot, chef du département des investissements industriels de la ville de Debre Birhan, a dévoilé : « Ces industries nouvellement opérationnelles ont créé des emplois pour plus de 36 000 citoyens. »

Alors que la ville avait ciblé dix-huit industries pour l'année fiscale éthiopienne 2018, quatorze ont démarré avec succès leur production.

La visite du conseil a débuté à l'usine de pâte à papier Nixon et à l'usine de céramique Baja, situées dans la municipalité de Bulga, et se poursuivra par des visites d'entreprises agroalimentaires, d'usines d'assemblage automobile et d'autres sites industriels.

L'ambassadeur Girma Birru et les membres du conseil ont également inspecté plusieurs industries à Bahir Dar vendredi dernier.