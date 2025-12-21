Cameroun: L'évasion de Fabrice Lena, de la prison de Douala à l'exil au Cap-Vert

Le paysage politique camerounais est secoué par un nouveau rebondissement spectaculaire en cette fin d'année 2025.

Fabrice Lena, figure active de l'opposition camerounaise et ancien directeur de campagne lors du dernier scrutin, vient de briser le silence depuis sa terre d'accueil au Cap-Vert. Son récit, digne d'un roman d'espionnage, commence par ce qu'il qualifie de kidnapping arbitraire dans le quartier de Bastos à Yaoundé, orchestré par des agents en civil sans mandat officiel. Cette interpellation musclée l'a conduit directement derrière les barreaux de la prison de New Bell à Douala, marquant le début d'un calvaire judiciaire et politique de plusieurs semaines.

Inculpé pour usage de faux, une accusation qu'il rejette avec véhémence, Fabrice Lena dénonce une manoeuvre visant à punir son engagement lors de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Durant sa détention, l'activiste affirme avoir été victime d'extorsions financières importantes de la part de l'administration pénitentiaire, versant des sommes considérables pour espérer une liberté qui lui était pourtant systématiquement refusée. Le point de rupture a été atteint après la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne, date à laquelle ses conditions de détention se sont durcies, le convainquant que son dossier n'était plus traité sur un plan légal mais purement sécuritaire.

L'évasion, survenue le 12 décembre 2025, a été minutieusement préparée pour déjouer la vigilance des gardiens de la métropole économique. En parvenant à quitter le territoire national malgré un avis de recherche diffusé à l'échelle nationale, Fabrice Lena rejoint la liste grandissante des cadres de l'opposition ayant choisi l'exil politique. Son témoignage met en lumière les failles du système carcéral camerounais et la persistance des tensions post-électorales qui poussent les cadres de la résistance vers l'étranger.

Ce départ forcé rappelle étrangement la trajectoire d'Issa Tchiroma Bakary, autre figure de proue qui a trouvé refuge en Gambie après une évasion tout aussi rocambolesque de Garoua en octobre dernier. La multiplication de ces fuites d'opposants de haut rang souligne une crise de confiance profonde envers les institutions judiciaires du pays. Pour Fabrice Lena, le Cap-Vert représente désormais un sanctuaire depuis lequel il entend poursuivre son combat pour le changement, loin des murs de New Bell et des pressions politiques de Yaoundé.