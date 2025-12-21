Togo: Avec Jean-Luc Duho, Gbohloe-Su des Lacs affiche ses ambitions

Le club de football Gbohloe-Su des Lacs a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Jean-Luc Duho, technicien français d'origine togolaise, nommé pour conduire les Requins mâles du littoral pour la suite de la saison.

Titulaire d'une Licence UEFA B, le nouveau coach arrive avec une expérience appréciable acquise en Europe. Duho a notamment travaillé dans plusieurs centres de formation réputés, dont ceux de AS Monaco et de Olympique Lyonnais, où il a évolué aux côtés de techniciens européens reconnus.

Avant de rejoindre le championnat togolais, le technicien a fait un passage remarqué à Dynamo FC d'Abomey, au Bénin. Cette expérience lui a permis de découvrir le haut niveau du football africain et d'enrichir sa vision du jeu dans un contexte compétitif différent.

Désireux de mettre son expertise au service de son pays d'origine, Jean-Luc Duho revient désormais au Togo avec une mission ambitieuse. Sur le banc de Gbohloe-Su des Lacs, il aura pour objectif de jouer le sacre national en fin de saison et de décrocher une nouvelle qualification sur la scène continentale.

Pour le club dirigé par le maire Alexis Aquéréburu, il s'agira de maintenir le cap et de continuer à jouer les premiers rôles sur le plan national.

Actuellement classé 9e au championnat de première division, Gbohloe-Su des Lacs totalise 6 points après 6 journées disputées.