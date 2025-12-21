Togo: Avec Jean-Luc Duho, Gbohloe-Su des Lacs affiche ses ambitions

21 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le club de football Gbohloe-Su des Lacs a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Jean-Luc Duho, technicien français d'origine togolaise, nommé pour conduire les Requins mâles du littoral pour la suite de la saison.

Titulaire d'une Licence UEFA B, le nouveau coach arrive avec une expérience appréciable acquise en Europe. Duho a notamment travaillé dans plusieurs centres de formation réputés, dont ceux de AS Monaco et de Olympique Lyonnais, où il a évolué aux côtés de techniciens européens reconnus.

Avant de rejoindre le championnat togolais, le technicien a fait un passage remarqué à Dynamo FC d'Abomey, au Bénin. Cette expérience lui a permis de découvrir le haut niveau du football africain et d'enrichir sa vision du jeu dans un contexte compétitif différent.

Désireux de mettre son expertise au service de son pays d'origine, Jean-Luc Duho revient désormais au Togo avec une mission ambitieuse. Sur le banc de Gbohloe-Su des Lacs, il aura pour objectif de jouer le sacre national en fin de saison et de décrocher une nouvelle qualification sur la scène continentale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le club dirigé par le maire Alexis Aquéréburu, il s'agira de maintenir le cap et de continuer à jouer les premiers rôles sur le plan national.

Actuellement classé 9e au championnat de première division, Gbohloe-Su des Lacs totalise 6 points après 6 journées disputées.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.