Cote d'Ivoire: Législatives 2025 à Boundiali - Le secteur éducation-formation se mobilise pour le Professeur Mariatou Koné

À l'occasion de la campagne électorale pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, le Professeur Mariatou Koné, candidate du RHDP à sa propre succession dans la circonscription de Boundiali-Ganaoni (015), bénéficie d'un soutien de poids.

Plusieurs faîtières du secteur éducation-formation ont, en effet, affiché publiquement leur engagement en faveur de sa réélection.

Ce samedi 20 décembre 2025, deuxième jour officiel de la campagne des législatives, une importante délégation de syndicats d'enseignants et d'acteurs du monde éducatif a effectué le déplacement à Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, pour battre campagne aux côtés de la candidate. La délégation était conduite par Jérôme Ourizalé, secrétaire général national du SAEPPCI.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole lors d'un meeting nocturne au quartier Bélé, le porte-parole des faîtières syndicales n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la ministre et députée sortante. « C'est une femme de valeur », a-t-il déclaré d'entrée, avant de souligner la proximité et la connaissance qu'a la communauté éducative de l'action de Mariatou Koné. « Nous la côtoyons au quotidien. Votre fille, votre soeur, votre mère est une femme providentielle, celle dont rêvent toutes les populations », a-t-il insisté.

Pour Jérôme Ourizalé, les résultats parlent d'eux-mêmes. En peu de temps, a-t-il soutenu, l'école ivoirienne a connu des transformations majeures, tout comme la circonscription de Boundiali, grâce à l'engagement et au leadership du Professeur Mariatou Koné. Il a ainsi invité les populations à consolider sa place auprès du Président Alassane Ouattara, en lui accordant « le meilleur score sur le plan national » lors du scrutin du 27 décembre 2025.

S'adressant plus spécifiquement aux enseignants, le responsable syndical a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité. « Chers camarades, pour une fois, mettons de côté nos sensibilités syndicales et regardons la vérité en face. Sortez massivement voter pour elle », a-t-il exhorté.

Ce soutien affiché du secteur éducation-formation vient renforcer la dynamique autour de la candidate RHDP, dans une circonscription où son action reste largement saluée.