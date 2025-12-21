La campagne nationale de sensibilisation des étudiants ivoiriens de la diaspora au retour au pays après les études a bouclé son périple, le 12 décembre, à l'Université IIPE, située à la Riviera 2.

La dernière étape de la campagne nationale de sensibilisation des étudiants ivoiriens de la diaspora au retour au pays après les études s'est tenue, le 12 décembre, à l'Université IIPE, à la Riviera 2. Cette rencontre a été l'occasion pour Massagné Bamba, sous-directrice de la communication au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, de dresser un premier bilan de l'initiative.

« Notre message passe bien. À chaque séance, après les présentations, nous constatons que les étudiants posent énormément de questions, souvent très pertinentes. Cela prouve que le sujet les intéresse et qu'ils gardent à l'esprit que, s'ils partent se former à l'étranger, ils doivent revenir servir leur pays. En plus, ces échanges nous permettent de créer un réseau avec eux », s'est-elle félicitée.

Démarrée il y a quelques semaines, la campagne a sillonné plusieurs établissements d'enseignement supérieur, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, touchant ainsi des milliers d'étudiants. Elle est portée conjointement par plusieurs ministères, notamment ceux des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, ainsi que de la Communication.

À chaque étape, des personnes ressources, soigneusement sélectionnées, animaient des sessions autour de thématiques liées aux opportunités d'emploi local, à l'entrepreneuriat et aux parcours professionnels en Côte d'Ivoire. Pour les étudiants désireux de poursuivre leur formation à l'international, les panélistes ont également partagé des conseils pratiques pour réussir leur projet avec confiance, responsabilité et un esprit de retour au pays.

« Cette ambition doit s'accompagner d'une information claire, d'un encadrement adapté et d'une préparation responsable. C'est tout le sens de notre présence ici : accompagner, sensibiliser et protéger nos étudiants, afin qu'ils vivent pleinement leur expérience tout en restant connectés aux valeurs et aux exigences de notre pays », a souligné Massagné Bamba.