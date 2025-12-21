Togo: Un nouveau pont établi entre l'exécutif communal et les populations de Bè Afédomé - Le Bureau du Citoyen !

Le bureau du citoyen, il est effectif depuis le Vendredi 19 Décembre dernier. A travers une cérémonie organisée par la Mairie de la Commune de Golfe 1, le Bureau du Citoyen, au niveau de ce territoire communal du peuple Bè a été installé, avec à sa tête, un Coordinateur.

Il a pour nom, d'Assou Adantor. Il s'agit d'un dispositif qui vient offrir un pont de plus entre les populations et la Mairie.

Des explications du Maire principal de cette commune de la capitale togolaise, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, « le Bureau du Citoyen tire sa légitimité dans la loi sur la décentralisation et précisément à son article 17 qui demande au Conseil municipal de mettre en place ce bureau du citoyen, qui va jouer l'interface entre la population et l'exécutif communal, pour ne pas dire tout le Conseil municipal. Et c'est une manifestation de la promotion de la démocratie à la base.

Vous êtes sans savoir que le territoire constitue un espace de foisonnement des idées de développement. Donc il fallait mettre en place un organe pour canaliser et viabiliser ces idées. Et le Coordinateur du bureau du citoyen accompagné par un Rapporteur va jouer ce rôle-là de pont entre l'exécutif et la base. Le Coordinateur ne remplace pas le Maire mais fondu dans la masse, il regarde avec la population les problèmes et également les bonnes pratiques à recenser et à partager avec l'ensemble des populations.

Il n'est pas là seulement pour venir vers nous avec des problèmes mais aussi avec des solutions que la population elle-même propose par rapport à un défi à relever ». Il en ressort également que c'est à la suite d'un processus bien maitrisé que ce bureau installé vendredi dernier a vu le jour. « Nous sommes arrivés à installer ce bureau à travers un processus transparent et nous avons remarqué à travers ce processus, un intérêt de la population à incarner ce bureau-là vu le nombre de candidatures à la fois au niveau du Coordonnateur que du Rapporteur.

Et aujourd'hui, nous sommes fiers de respecter la loi en installant ce bureau du citoyen, et aussi, nous sommes arrivés à respecter un critère qui fait partie des critères de performance pour recevoir le fonds d'appui aux collectivités locales, ce qui voudra dire que si vous ne l'avez pas, vous aurez le fonds réduit alors que le gouvernement dans son accompagnement des collectivités territoriales alloue un budget considérable, qui pour 2026 monte à 15 milliards de F cfa. Il reste maintenant à nous les Maires de faire notre part en respectant la loi en mettant en place cette coordination qui d'ailleurs est un moteur d'encouragement et d'accompagnement de l'exécutif communal », ce sont là d'autres précisions apportées par M. Gomado.

Enfin, a-t-il poursuivi, « le bureau du citoyen siège au niveau d'Anfamé dans un local qui lui est dédié ; et 24h/24 et 7 jours sur 7 ils sont disponibles, pas forcément dans leur bureau mais ils sont disponibles par tous les moyens. C'est pour ça que le choix est porté sur quelqu'un qui respecte un certain nombre de critères à savoir l'humilité, la disponibilité, l'écoute et bien sûr l'efficacité dans l'approche. Donc tout citoyen peut saisir ce bureau ».

Un équivoque à lever départ, le Coordinateur du bureau du citoyen ne vient pas prendre la place du Maire mais se positionne comme un collaborateur de plus pour faire remonter les préoccupations des populations à qui de droit (Le Maire et son exécutif), pour des solutions plus justes et rapides. Et donc, il n'a pas d'injonctions à donner au Maire.

C'est donc en homme avisé et bien informé de ses prérogatives que Assour Adantor et sa coordination ont été installés. Selon les mots du Coordinateur, il ira dans un premier temps à la rencontre des populations des 36 quartiers de la commune, ensuite il aura un échange avec les chefs de ces quartiers et les CDQ, différentes organisations de femmes et de jeunes.

Et, vient-il expliquer la nécessité de ce bureau par le fait que « la Mairie seule ne peut pas faire ce travail vu que cette commune est grande. C'est donc pour décentraliser le travail que ce bureau est mis en place ». Dans le déroulé de cette tâche confiée au Bureau du Citoyen, soutient-il, « si un citoyen voit que quelque chose ne va pas, il nous saisit, on transmet à la Mairie et si la Mairie résout le problème, il nous renvoie la réponse des requêtes ».

C'est donc une nouvelle expérience que commence cette Mairie de la Commune de Golfe 1 qui aspire toujours à garder son statut de Commune modèle.