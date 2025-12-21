Congo-Brazzaville: La cheffe de production-journaliste télé-Pointe-Noire, Peggy Roseline Hossie décède à Paris

Le paysage audio-visuel et les Congolais de France ont appris avec une profonde tristesse la disparition soudaine le 20 décembre de la journaliste Peggy Hossie, à la suite d'un arrêt cardiaque au centre hospitalier intercommunal de Poissy, près de Paris, où elle avait été admise la veille

À l'aube de ses 54 ans, l'épouse Ponio, née Peggy Roseline Hossie Mbongo, est venue rejoindre son époux en France en septembre 2023. Férue de production audio-visuelle et de reportages, elle a continué à exercer son métier de journaliste.

Dimanche 14 décembre dernier, pour ce qui semble être sa dernière production, elle a placé sa voix et réalisé son reportage sur les images d'Yhan Akomo de Kasima TV à l'issue de la réunion fédérale Fédération PCT Europe à Paris. La veille, elle avait couvert la tenue du Marché de Noël congolais en présence du ministre conseiller de l'ambassade de la république du Congo en France, Armand Rémy Ballou-Tabawé.

Elle était également connue en tant que présentatrice, allant jusqu'à être "Maîtresse de cérémonie" dans le cadre événementiel. Elle avait aussi collaboré avec des journalistes de renom, dont Prince Bafouolo ancien journaliste de France 24, Cyr Makosso de Ziana TV, Claudy Siar de RFI avec lequel elle a eu à présenter certaines séquences du Fespam à Brazzaville.

Peggy Hossie était un visage et une voix plébiscités par les téléspectateurs et les auditeurs de télé Pointe-Noire sous la direction de Nana Ickama. Avec son statut "d'influenceuse", elle animait plusieurs émissions sur la toile.

Elle courait de reportage en reportage en ayant à coeur de mettre en avant les talents congolais disséminés à travers le monde en vue d'établir des ponts, cela pour les inciter à avoir une implication au co-développement de leur pays d'origine. Dans ce cadre, elle a produit plusieurs émissions dédiées à la diaspora.

Les Dépêches de Brazzaville s'associent pleinement à la douleur de sa famille, son époux, ses enfants, et de ses proches, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui l'ont connue.