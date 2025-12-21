Gabon: Tenue du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)

Sous la présidence effective de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, s'est tenue ce vendredi 19 décembre 2025, au Palais de la Rénovation, la première session extraordinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) de la Vème République.

Cette session extraordinaire fait suite à la réunion disciplinaire du 18 décembre 2025. Elle répond à deux impératifs majeurs : d'une part, le respect des exigences constitutionnelles relatives à la désignation de deux magistrats appelés à siéger en qualité de juges à la Cour constitutionnelle ; d'autre part, la correction, sans complaisance, des omissions et manquements relevés lors de la session ordinaire du 12 septembre 2025.

Dans son discours d'ouverture, le Président de la République a rappelé avec fermeté que la justice constitue un pilier fondamental de l'État de droit et un garant essentiel de la paix sociale. À ce titre, elle doit sanctionner, sans distinction ni faiblesse, tous les actes illicites et leurs auteurs, quels que soient leur rang ou leur position au sein de l'appareil d'État. Le Chef de l'État a souligné que seule une justice ferme, impartiale et crédible peut restaurer pleinement la confiance du peuple gabonais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a instruit le Ministre de la Justice d'engager, en concertation avec les Chefs de juridictions, une réflexion approfondie sur les mécanismes permettant à la justice de contribuer directement au budget de l'État. Cette démarche devra s'accompagner d'une revalorisation des primes des magistrats, notamment à travers les produits issus des amendes et des condamnations pécuniaires.

Au terme de ses travaux, le Conseil Supérieur de la Magistrature a procédé à la désignation des deux magistrats appelés à siéger à la Cour constitutionnelle, contribuant ainsi au renforcement de l'indépendance de la justice et à l'équilibre institutionnel de la République.

Sous le leadership du Président de la République, le Gabon poursuit résolument sa marche vers une justice forte, indépendante et exclusivement au service du peuple.