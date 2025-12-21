Congo-Kinshasa: Festivités de fin d'année - Le maire de Kindu interdit l'usage de pétards

À l'approche des fêtes de Noël et du nouvel an, le maire de Kindu, Atibu Mulamba, interdit la commercialisation et l'usage des pétards.

Cette mesure vise à garantir la tranquillité et préserver la santé publique de ses administrés, a indiqué le maire Atibu dimanche 21 sur Radio Okapi. Il a par ailleurs invité les services de sécurité à mettre la main sur tous les récalcitrants :

"En rapport avec l'usage des pétards, il a été constaté que dans certains quartiers il y a des jeunes qui s'adonnent à cette activité-là. Et je rappelle à la population de Kindu que tout celui qui détient, qui commercialise et qui fait usage des pétards se met en position d'infraction et l'État est là il va s'occuper de lui".

Selon lui, les détonations de pétards dans la ville de Kindu gênent et dérangent la santé de la population. "Il y a des hypertendus qui peuvent piquer des crises et mourir à cause du fait il y a ces détonations-là", expliqué Atibu Mulamba.

Il a aussi évoqué la situation de la guerre d'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. "Quand il y a détonation ça fait croire qu'il n'y a guère chez nous, alors que Kindu en particulier et le Maniema, en général, est dans la paix", selon le maire.

En outre, a-t-il poursuivi, il y a recrudescence des vols à main armée dans la ville. Et "lorsqu'on attend ces détonations là, ça peut mettre la population dans la psychose".