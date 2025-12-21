Afrique: Equipe nationale - Ousseynou Niang remplace Assane Diao, déclaré forfait

21 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025, on connait désormais le remplaçant de Assane Diao. Selon la fédération sénégalaise de football, "Ousseynou Niang va rejoindre la sélection nationale pour la CAN 2025, en remplacement d'Assane Diao, forfait pour la compétition."

Il faut rappeler que le piston gauche de l'Union Sain-Gilloise, a été retenu parmi les cinq réservistes de la liste de Pape Thiaw.

Utilisé régulièrement comme piston gauche à l'USG, avec qui il a remporté le Championnat de Belgique la saison dernière, Niang n'apportera pas seulement une belle joie de vivre. Il offrira davantage d'options à son sélectionneur, surtout dans un système à trois défenseurs centraux où les pistons de métier sont essentiels. Sur la ligne offensive, il sera un bon atout dans un groupe particulièrement bien équipé dans son secteur de jeu. Il suffit de jeter un petit coup d'oeil sur la liste.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.