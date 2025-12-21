Afrique: Equipe nationale - Ousseynou Niang remplace Assane Diao, déclaré forfait

Déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025, on connait désormais le remplaçant de Assane Diao. Selon la fédération sénégalaise de football, "Ousseynou Niang va rejoindre la sélection nationale pour la CAN 2025, en remplacement d'Assane Diao, forfait pour la compétition."

Il faut rappeler que le piston gauche de l'Union Sain-Gilloise, a été retenu parmi les cinq réservistes de la liste de Pape Thiaw.

Utilisé régulièrement comme piston gauche à l'USG, avec qui il a remporté le Championnat de Belgique la saison dernière, Niang n'apportera pas seulement une belle joie de vivre. Il offrira davantage d'options à son sélectionneur, surtout dans un système à trois défenseurs centraux où les pistons de métier sont essentiels. Sur la ligne offensive, il sera un bon atout dans un groupe particulièrement bien équipé dans son secteur de jeu. Il suffit de jeter un petit coup d'oeil sur la liste.