Sénégal: Ligue 2 - Diambars, nouveau dauphin de l'AS Douanes

Dakar — Les Diambars de Saly se sont emparés de la deuxième place de la Ligue 2 grâce à leur succès a l'extérieur, (2-0), devant l'AS Kaffrine, ce dimanche, au Stade Babacar Gaye.

Avec cette troisième victoire de la saison, les académiciens de Saly comptent désormais 14 points au classement, à un point du leader l'AS Douanes, tenue en échec (1-1) par les étudiants du Dakar Université club (DUC).

L'équipe de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) n'a pas profité du match nul de l'AS Douanes. Elle a enregistré sa troisième défaite d'affilée face au Port.

Le derby thiessois de la huitième journée a été remporté par Amitié FC. Lanterne rouge, Amitié FC a battu (4-1) Thiès FC, signant sa première victoire de la saison.

Voici les résultats de la 8e journée de Ligue 2:

AS Kaffrine-Diambars:0-3, Ndiambour-Jamono de Fatick:0-1, ASC Saloum-Bambey:0-0, NGB-Port:1-2,Essamaye- Teranga SP:2-2,DUC-Douanes:1-1, Guelewars-Oslo:0-1, Thiès FC-Amitie FC:1-4