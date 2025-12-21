Sénégal: Casamance - Des populations déplacées ont regagné 203 villages d'origine en 2025 (ANRAC)

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dar es salam (Ziguinchor) — Le nombre de villages dont les habitants déplacés sont revenus grâce à l'accalmie notée en Casamance s'élève à 203, a indiqué le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané.

"En novembre 2025, nous avons encore fait une évaluation et nous nous sommes rendus compte que les habitants de certains villages sont revenus, ce qui a augmenté leur nombre à 203. C'est une bonne chose", a-t-il déclaré .

S'exprimant, dimanche, lors de la visite d'évaluation du chef de l'État dans le village de Dar es salam( Nyassia) M. Sané a rappelé que le conflit armé en Casamance avait provoqué le déplacement des habitants de 244 villages.

Il dit avoir noté des avancées significatives dans le processus de retour des populations et de relance des zones affectées.

Cette évolution, a-t-il indiqué, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour la consolidation de la paix et la stabilisation durable des zones affectées par le conflit en Casamance.

Le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané, a précisé que les évaluations menées à la suite du Conseil interministériel consacré au retour des personnes déplacées avaient permis d'identifier 197 villages dont les habitants ont retrouvé leurs localités d'origine.

Le Plan Diomaye pour la Casamance, issu des instructions données le 8 octobre 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mobilise un financement global de 53 milliards 629 millions de francs CFA en faveur du retour durable des personnes et villages déplacés par le conflit.

Ce plan concerne les trois régions naturelles de la Casamance, à savoir Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, avec un impact plus marqué dans la région de Ziguinchor, suivie de Sédhiou et, dans une moindre mesure, Kolda.

Selon le directeur général de l'ANRAC, cinq départements sont concernés, notamment Bignona, Oussouye et Ziguinchor , ainsi que ceux de Sédhiou et Kolda, pour un total de dix arrondissements et une trentaine de communes, dont six à Kolda, douze à Sédhiou et treize à Ziguinchor.

