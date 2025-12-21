Sénégal: Plan Diomaye pour la Casamance - La région de Ziguinchor en tête avec un taux d'exécution de 46 % (ANRAC)

Dar es salam (Nyassia) — Le Plan Diomaye pour la Casamance affiche des résultats encourageants, avec des taux d'exécution régionaux de 46% à Ziguinchor, 32% à Kolda et 28 % à Sédhiou, a indiqué, dimanche, le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané.

"Les taux d'exécution régionaux atteignent 46 % à Ziguinchor, contre 32 % à Kolda et 28 % à Sédhiou" à l'issue d'une évaluation menée en novembre 2025, a-t-il dit, soulignant que la région Ziguinchor est passée de 33 % en juin 2025 à 46 %, malgré les contraintes liées au démarrage tardif du programme.

S'exprimant lors de la visite du chef de l'État à Dar es Salam, un village de la commune de Nyassia, M. Sané a précisé que, sur un engagement financier global de 53 milliards 629 millions 248 mille 187 francs CFA du Plan Diomaye pour la Casamance, la région de Ziguinchor arrive en tête avec 29 milliards 144 millions 918 mille francs CFA, suivie de Kolda avec environ 13 milliards, puis de Sédhiou avec 10 milliards FCFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que le plan s'articule autour de deux axes majeurs dont notamment l'amélioration des conditions de sécurité et de mobilité, et le renforcement des conditions socio-économiques des populations retournées, à travers l'accès aux terres, le développement des activités génératrices de revenus (AGR) et l'accès aux services sociaux de base.

Ces interventions couvrent notamment le dialogue communautaire, la cohésion sociale, le désenclavement, la solidarité nationale, ainsi que le développement économique, avec l'implication de plusieurs acteurs, dont le PUMA, le PROVALE-CV, Humanité & Inclusion, l'ANRAC et les organisations de femmes et de jeunes engagées pour la paix en Casamance.

Dans le domaine du désenclavement, le PUMA a réalisé plusieurs pistes, dont Niaguis-Bambadika (9 km), Touba-Tranquille-Dimbaya (2,5 km) et Samine-Yarambalante (19,2 km).

En matière d'habitat, il a indiqué que 681 kits de retour ont été distribués, comprenant notamment du ciment, des tôles, des portes, des fenêtres et des latrines améliorées, complétés par une aide financière de 150 000 FCFA par ménage, octroyée par la DGPSN.

Le Commissariat à la sécurité alimentaire a également appuyé les ménages revenus dans leurs villages d'origine avec 200 tonnes de riz, à raison de deux sacs de 50 kg par ménage.

En ce qui concerne l'eau et l'assainissement, 22 mini-forages et un forage ont été réalisés, avec des systèmes solaires et des adductions multi-villages, dont une en cours à Madiagam, dans la commune de Djibidione, devant desservir 16 villages.

Le plan a également permis la construction de six écoles élémentaires, 17 salles de classe équipées, sept postes de santé, 300 toilettes modernes, ainsi que l'installation d'antennes de télécommunication dans des zones frontalières mal couvertes.

Dans le secteur de l'agriculture, 556 hectares ont été aménagés, en plus d'appuis financiers aux organisations communautaires de base et aux jeunes. L'électrification rurale a bénéficié de l'appui de l'ASER et du PUDC, touchant plusieurs villages à Kolda et Sédhiou.

Enfin, le directeur de l'ANRAC a salué l'intervention de l'ANEC, qui a permis à 42. 855 personnes de disposer d'actes d'état civil, facilitant ainsi le retour et la réintégration des populations déplacées, avec l'appui du ministère de la Justice à travers l'organisation d'audiences foraines.