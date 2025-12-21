Sénégal: A Coubalan, une digue anti-sel a permis de restaurer 550 hectares de terres agricoles dégradées

Le chef de l'État s'est rendu, dimanche après-midi, à Coubalan, une commune du département de Bignona, pour visiter une digue anti-sel, un ouvrage qui a permis, selon lui, "de restaurer 550 hectares de terres agricoles dégradées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au développement de l'agriculture locale".

"Cette infrastructure a contribué à restaurer 550 hectares de terres auparavant affectées par la salinisation, en les rendant à nouveau propices à l'agriculture pour les communautés locales, dont l'activité principale est la riziculture. L'impact est don considérable", a-t-il dit en présence des autorités administratives et territoriales ainsi que des membres du gouvernement.

"Cet ouvrage est le résultat d'un travail d'ingénierie rigoureux", a-t-il ajouté, saluant les efforts ayant permis la construction de cette digue longue de plusieurs kilomètres.

Il a souligné que le ministère de la Sécurité alimentaire et de l'Élevage, en collaboration avec le PROVAL-CV, a mis en place un encadrement structuré en vue de renforcer les capacités des populations locales.

"Des coopératives agricoles communautaires sont également prévues pour améliorer l'organisation des producteurs et stimuler la productivité des terres, le potentiel de la mangrove, de l'élevage et de l'apiculture, avec l'implantation de ruches dans la zone", a ajouté le chef de l'État.

Le président de la République a relevé que l'organisation des populations, le renforcement des moyens de production et l'accompagnement technique sont essentiels pour optimiser la production agricole et progresser vers l'objectif de sécurité alimentaire durable.

Réalisée par le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVAL-CV), la digue vise à protéger les terres agricoles contre l'intrusion des eaux salées, favorisant ainsi le développement des cultures pluviales et la préservation des zones de mangrove et de vasières.

Située en zone rurale, l'infrastructure ceinture les villages de Coubalan, Finthock et de Djilacoune et contribue à la protection des forêts claires ainsi que des zones de culture.

Elle constitue un projet structurant pour le développement agricole et la sécurisation 600 à 1 000 hectares des terres contre l'avancée du sel.

Les populations et les autorités locales ont salué cette initiative, qui illustre l'engagement de l'État à soutenir les communautés rurales dans la lutte contre les effets de la salinisation des terres.