Sénégal: Richard-Toll - Lancement de la deuxième édition du festival Walo ART

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — L'association "Deff Ci Walo" a procédé, dimanche, au lancement officiel de la deuxième édition du festival Walo Art, une initiative visant à promouvoir la culture, l'entrepreneuriat, le tourisme et l'économie.

Le festival qui se déroulera sur plusieurs jours, prévoit au programme des panels, des sessions de formation, des rencontres, des concerts ainsi qu'une foire d'exposition qui va mettre en valeur le potentiel culturel et économique de la zone.

Cette édition est placée sous le thème : "Racines et culture : levier de cohésion et de développement", traduisant la volonté des organisateurs de faire de la culture un outil de rassemblement et de développement local.

Selon Ibrahima Fall dit Ice, président et initiateur du festival, Walo Art ambitionne de créer un cadre d'échanges et d'opportunités pour les acteurs culturels, les jeunes et les entrepreneurs locaux tout en contribuant à la valorisation du patrimoine du Walo.

À travers cette manifestation, l'association "Deff Ci Walo" entend également renforcer l'attractivité touristique de la localité et favoriser la dynamisation de l'économie locale.

