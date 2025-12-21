Sénégal: Près de 1,3 million de mètres carrés à déminer en Casamance (CNAMS)

Dar es salam (Nyssia) — Le directeur du Centre national d'actions antimines (CNAMS), Papa Maguette Diop, a indiqué, dimanche, qu'il reste encore une superficie de 1. 289 946 mètres carrés à déminer en Casamance.

Cette superficie est répartie entre "75 zones dangereuses et 36 localités", a t-il précisé, en faisant la présentation des opérations de déminage en Casamance devant le président de la République.

Selon M. Diop, la majeure partie des zones à sécuriser se situe dans le département de Bignona, avec 42 secteurs à risque, suivi d'Oussouye, Ziguinchor et de Goudomp, ce dernier étant le seul département du Sénégal encore concerné par la contamination.

La région de Kolda a été déclassée après enquête et n'est plus touchée par la problématique des mines.

Aujourd'hui, a t-il précisé, le déminage humanitaire concerne principalement la région de Ziguinchor, où les trois départements restent affectés, et la région de Sédhiou, avec un seul département concerné.

Le CNAMS relève du ministère des Affaires étrangères et est dirigé par un conseiller des Affaires étrangères de carrière, tandis que le reste du personnel est composé de contractuels régis par le code du travail et la convention collective du commerce.

Chaque année, a rappelé M. Diop, le Sénégal célèbre le 4 avril, la Journée internationale de lutte contre les mines, pour sensibiliser la jeunesse et rappeler l'importance de sécuriser les zones affectées.