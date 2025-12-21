Sénégal: Saraya - Démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Gamba-Gamba, 16 individus interpellés (Sécurité)

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Des agents du deuxième Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2) ont interpellé16 individus et démantelé un site d'orpaillage clandestin à Gamba Gamba, un village situé dans le département de Saraya (sud-est), a-t-on appris, dimanche, de source sécuritaire.

Cette intervention qui s'inscrit dans le cadre d'une opération de contrôle, de surveillance et de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières de Saraya, initiée par le GARSI 2 de Saraya, "a permis également de saisir du matériel et des équipements", selon la même source.

"Il s'agit de dix groupes électrogènes, dix marteaux piqueurs, neuf tricycles 'piki-paka' six motos et sept téléphones portables" a-t-elle détaillé, signalant la destruction sur place, par les forces de sécurité, de quatre machines cracheuses utilisées pour l'extraction illégale de l'or.

