Sénégal: Casamance - Plus de 2,2 millions de mètres carrés déminés, près de 870 victimes recensées (CNAMS)

Dar salam (Ziguinchor) — Le Directeur du Centre national d'actions antimines (CNAMS) a indiqué, dimanche, que 2. 221 073 m² de superficie ont été déminés en Casamance, permettant la découverte et la destruction de 527 engins explosifs.

"À ce jour, 2. 221 073 m² de superficie sont déminés. 527 engins explosifs ont été découverts et détruits (...)", a dit Pape Maguette Diop, lors d'une séance de présentation du bilan provisoire des opérations de déminage en Casamance au président de la République, en visite, à Dar salam, un village de la commune de Nyassia.

Selon M. Diop, le Sénégal est concerné par la destruction des stocks de mines antipersonnel.

Il a indiqué que "l'État mène des actions d'éducation au risque des engins explosifs, avec 296 localités visitées, 52. 085 personnes sensibilisées et 234 acteurs formés".

Le Sénégal a enregistré près de 870 victimes de mines, dont 186 civils pris en charge par le CNAMS. Les autres sont suivis par l'Armée.

Le directeur Papa Maguette Gueye a également rappelé que le Sénégal mène des actions de plaidoyer international et de dépollution conformément aux cinq axes de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel.