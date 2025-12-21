Sénégal: 'TIREC 2024' - L'ASFA conserve son titre

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe masculine de rugby à 7 de l'Association sportive des forces armées (ASFA) a remporté, dimanche à Tamalé (Ghana), le Tournoi International de Rugby des équipes Championnes (TIREC) pour la deuxième année consécutive, en s'imposant (19-0) en finale face aux Lions de Bobo du Burkina Faso, a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de rugby (FSR).

Les militaires de l'ASFA conservent ainsi leur titre à l'issue de ce tournoi, organisé, ce week-end, à Tamalé au Ghana).

Avec ce deuxième succès d'affilée, ils confirment ainsi leur suprématie sur la scène régionale du rugby à 7.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.