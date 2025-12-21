Sénégal: 'TIREC 2024' - L'ASFA conserve son titre

Dakar — L'équipe masculine de rugby à 7 de l'Association sportive des forces armées (ASFA) a remporté, dimanche à Tamalé (Ghana), le Tournoi International de Rugby des équipes Championnes (TIREC) pour la deuxième année consécutive, en s'imposant (19-0) en finale face aux Lions de Bobo du Burkina Faso, a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de rugby (FSR).

Les militaires de l'ASFA conservent ainsi leur titre à l'issue de ce tournoi, organisé, ce week-end, à Tamalé au Ghana).

Avec ce deuxième succès d'affilée, ils confirment ainsi leur suprématie sur la scène régionale du rugby à 7.