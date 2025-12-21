Afrique: CAN 2025 - Le Maroc remporte le match inaugural face aux Comores (2-0)

21 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La sélection marocaine a battu celle de Comores, ce dimanche 21 décembre à Rabat, lors du match d'ouverture de la 35 édition de la Coupe d'Afrique de Nations (CAN-Maroc 2025).

La première mi-temps a été équilibré entre Marocains, expérimentés mais hésitants et imprécis, et Comoriens, déterminés et dotés d'une bonne organisation offensive.

Le joueur marocain B. Diaz a subi la faute, commise par I. Mohamed. L'arbitre désigne le point de penalty ! Cependant, le penalty du Maroc est raté (10').

A la mi-temps, Marocains et Comoriens sont allés aux vestiaires sous le score de 0-0.

La situation change à la reprise.

55' : premier but du Maroc contre les Comores par B. Diaz. Un coup de pied situé au centre de la surface de réparation.

74' : A. El Kaabi signe le 2e but marocain par une superbe retournée acrobatique.

Le score est resté le même (Maroc 2 Comores 0), jusqu'à ce que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a sifflé la fin de ce match inaugural de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations.

