Congo-Kinshasa: Présentation d'engins pour la réhabilitation et la construction des routes du Bas-Uele

Le gouverneur du Bas-Uele, Mike-David Mokeni, a présenté à la population locale, samedi 20 décembre, dix-huit engins destinés à la réhabilitation et construction des routes.

Au cours d'une cérémonie publique organisée au rond-point du cinquantenaire dans la ville de Buta, le gouverneur Mokeni a présenté ces engins acquis par le gouvernement provincial sur fonds propres : deux excavatrices, deux bulldozers, deux porte-chars, Trois chargeurs, trois niveleuses, trois camions-bennes, trois compacteurs

Avec cette dotation, le gouverneur Mike-David Mokeni matérialise sa promesse formulée lors de sa prise de fonction, il y a de cela dix-sept mois. Il avait annoncé en substance qu'il plaçait l'aménagement du territoire et les infrastructures routières au coeur de son action gouvernementale.

Commentant cette acquisition, le ministre provincial en charge des infrastructures, Elie Aluwa, fait savoir que l'objectif de ces engins est d'assurer la maintenance des routes réhabilitées, et par conséquent, contribuer à la réhabilitation des routes de la province aussi bien d'intérêt national, provincial que local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet effet, Elie Aluwa précise que ces engins vont être déployés dans deux brigades : pour la Route nationale numéro 4 (RN4), tronçon Dulia-Bondo-Nduu, et, pour la RN 6, tronçon Dunia-Aketi.