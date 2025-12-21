Congo-Kinshasa: Le chef du village Kalolo dénonce les tracasseries militaires à Kansabala

Le chef du village Kalolo, dans le territoire de Moba (Tanganyika) s'insurge contre la tracasserie militaire dans la chefferie Kansabala. Il l'a fait savoir vendredi 19 décembre à l'administrateur du territoire et au commandant bataillon des forces terrestres des FARDC. Selon lui, des éléments des FARDC s'introduisent par force dans des maisons, agressent et rançonnent les habitants. L'administrateur du territoire promet de s'y pencher pour des solutions appropriées.

Devant les autorités politico-militaires du territoire de Moba, le chef du village Kalolo a demandé le remplacement des militaires des FARDC présents dans le village. Il a par ailleurs décrit les agissements des militaires contre la population :

« Les militaires des FARDC tracassent la population, ils s'introduisent par effraction dans des maisons et tabassent les occupants. Parfois, ils font marcher nus en public certaines personnes et exigent de l'argent".

Selon lui, ces militaires qualifient tous ceux qui ne détiennent pas de cartes d'électeurs e combattants Wazalendo. Ils exigent entre 100 000 et 500 000 francs congolais. Ils ont aussi confisqué des chaises chez une personne et arrêté son fils de 13 ans.

"Nous demandons à l'administrateur du territoire de nous aider. Face à cette situation, plusieurs habitants fuient le village et se réfugient à Pweto », a plaidé le chef du village Kalolo.

En réaction, l'administrateur du territoire de Moba, Victor Kanfwa, a promis de mettre fin aux exactions des militaires des FARDC sur la population de ce village.