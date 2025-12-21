Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Coupe de France)

Coupe de France, 32e de finale
L'US Orléans écarte Dieppe 3-0. Marvin Baudry, titulaire, a été remplacé à la 89e, après le troisième but de son équipe.
Dunkerque est sorti par Strasbourg (1-2). Victor Mayela était titulaire, alors que Lenny Dziki Loussilaho est resté sur le banc. Rabby Nzingoula n'était pas dans le groupe alsacien.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
L'AJ Auxerre est éliminée à domicile par Monaco (1-2). Avec Ruddy Matondo averti à la 78e et remplacé à la 81e.
Brad-Hamilton Mantsounga est resté sur le banc lors du succès de Nice sur Saint-Etienne (2-1).
Will Césaire Matimbou, décisif à la 56e, participe à la qualification d'Istres à Mérignac (0-0, 6-5 aux tirs au but).
En supériorité numérique depuis la 21e, Avranches créé l'exploit en sortant Brest (1-1, puis 5-4 aux tirs au but). Remplaçant, Steevy Mazikou est entré à la 89e et a joué les prolongations.
Dans le derby du Roussillon, Montpellier bat difficilement Canet 1-0. Titulaire, Yaël Mouanga a été remplacé à la 59e.
Angers prend le dessus sur Les Herbiers sans briller (1-0). Melvin Zinga, qui devrait être titulaire en Ligue 1 pour pallier l'absence de Koffi durant la CAN, était sur le banc au profit de Pona.
Christ Batola est apparu à la 87e lors de la qualification de Troyes à Marcq-en-Baroeul (3-1). La première apparition du très jeune attaquant (16 ans) avec l'équipe première auboise.
Le Paris FC l'emporte 3-0 à Raon-l'Etape. Avec Nhoa Sangui titulaire au poste de latéral gauche.
Lyon-La-Duchère est éliminé par Toulouse (1-2). Kamal Bafounta est resté sur le banc.
Nancy se hisse en 16e de finale au détriment de Grenoble (2-1). Loris Mouyokolo, dans les rangs isérois, et Nehemiah Fernandez, côté lorrain, étaient tous deux alignés.
Amiens s'impose 2-0 au Havre. Titulaire, Yvan Ikia Dimi a été averti à la 32e et remplacé à la 67e.
Marseille se qualifie facilement à Bourg-en-Bresse (0-6). Sans Destin Banzouzi, ni Darryl Bakola, non convoqués.
Tylel Tati n'est pas entré en jeu lors de la qualification de Nantes à Concarneau (5-2). Junior Mwanga, lui, a joué toute la rencontre devant la défense.