Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Coupe de France)

21 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Coupe de France, 32e de finale

L'US Orléans écarte Dieppe 3-0. Marvin Baudry, titulaire, a été remplacé à la 89e, après le troisième but de son équipe.

Dunkerque est sorti par Strasbourg (1-2). Victor Mayela était titulaire, alors que Lenny Dziki Loussilaho est resté sur le banc. Rabby Nzingoula n'était pas dans le groupe alsacien.

L'AJ Auxerre est éliminée à domicile par Monaco (1-2). Avec Ruddy Matondo averti à la 78e et remplacé à la 81e.

Brad-Hamilton Mantsounga est resté sur le banc lors du succès de Nice sur Saint-Etienne (2-1).

Will Césaire Matimbou, décisif à la 56e, participe à la qualification d'Istres à Mérignac (0-0, 6-5 aux tirs au but).

En supériorité numérique depuis la 21e, Avranches créé l'exploit en sortant Brest (1-1, puis 5-4 aux tirs au but). Remplaçant, Steevy Mazikou est entré à la 89e et a joué les prolongations.

Dans le derby du Roussillon, Montpellier bat difficilement Canet 1-0. Titulaire, Yaël Mouanga a été remplacé à la 59e.

Angers prend le dessus sur Les Herbiers sans briller (1-0). Melvin Zinga, qui devrait être titulaire en Ligue 1 pour pallier l'absence de Koffi durant la CAN, était sur le banc au profit de Pona.

Christ Batola est apparu à la 87e lors de la qualification de Troyes à Marcq-en-Baroeul (3-1). La première apparition du très jeune attaquant (16 ans) avec l'équipe première auboise.

Le Paris FC l'emporte 3-0 à Raon-l'Etape. Avec Nhoa Sangui titulaire au poste de latéral gauche.

Lyon-La-Duchère est éliminé par Toulouse (1-2). Kamal Bafounta est resté sur le banc.

Nancy se hisse en 16e de finale au détriment de Grenoble (2-1). Loris Mouyokolo, dans les rangs isérois, et Nehemiah Fernandez, côté lorrain, étaient tous deux alignés.

Amiens s'impose 2-0 au Havre. Titulaire, Yvan Ikia Dimi a été averti à la 32e et remplacé à la 67e.

Marseille se qualifie facilement à Bourg-en-Bresse (0-6). Sans Destin Banzouzi, ni Darryl Bakola, non convoqués.

Tylel Tati n'est pas entré en jeu lors de la qualification de Nantes à Concarneau (5-2). Junior Mwanga, lui, a joué toute la rencontre devant la défense.

