Ethiopie: L'état de Somalie adopte la transformation numérique avec le lancement du service Guichet Unique Mesob

Addis-Abeba — La région somalie a officiellement inauguré le centre de services Mesob One-Stop à Jigjiga, marquant une avancée décisive dans l'engagement de la région à moderniser l'administration publique et à améliorer la prestation de services.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par Mustafe Mohammed, administrateur en chef de la région somalie, aux côtés d'Aklilu Tadese, ministre d'État chargé du Cabinet et de la supervision des secteurs au sein du bureau du Premier ministre.

Dans sa phase initiale, le centre de Jigjiga regroupe neuf institutions gouvernementales pour offrir 32 services distincts sous un même toit.

Ce lancement symbolise l'engagement de la région envers la philosophie de gouvernance nationale « Medemer State », impulsée par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui met l'accent sur la synergie institutionnelle et l'efficacité collective.

En consolidant ces fonctions, le centre élimine le besoin pour les citoyens de naviguer dans le labyrinthe de multiples bureaux gouvernementaux, économisant ainsi du temps et favorisant la transparence.

Le service Mesob -- nommé d'après le panier à injera traditionnel éthiopien qui symbolise l'unité et le partage -- est bien plus qu'un bâtiment ; il s'agit d'une intégration sophistiquée d'expertise humaine et de technologies avancées.

L'installation est entièrement équipée d'une infrastructure numérique moderne pour garantir un traitement rapide et précis des services, reflétant les normes de l'ère numérique.

Le déploiement des centres Mesob à travers le pays répond directement à une directive stratégique du Premier ministre Abiy Ahmed.

Lors de sessions de leadership axées sur la philosophie « Medemer », le Premier ministre a souligné la nécessité pour les centres urbains d'adopter des modèles de prestation de services unifiés afin de réduire les frictions bureaucratiques et d'améliorer la dignité de l'expérience citoyenne.

Cette initiative constitue une pierre angulaire de la stratégie plus large de transformation numérique de l'Éthiopie.

Au cours des dernières années, le pays a investi massivement dans les identités numériques, les plateformes de gouvernance électronique et les infrastructures de télécommunications.

Le concept « Mesob » représente la manifestation physique de cette évolution numérique, garantissant que, même si les services passent en ligne, les points de contact physiques pour les citoyens restent efficaces, accueillants et intégrés.

Le lancement réussi dans la région somalie démontre un effort coordonné pour que les fruits de la modernisation atteignent chaque recoin de la nation.

Avec la première phase désormais opérationnelle, le centre devrait élargir ses offres de services, consolidant ainsi son rôle vital de lien entre le gouvernement et les habitants de la région somalie.