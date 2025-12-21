Ethiopie: IPDC et Ethio Telecom unissent leurs efforts pour assurer l'intégration numérique des produits des Zones économiques Spéciale au marché intérieur.

Addis-Abeba — La Société de développement des parcs industriels (IPDC) et Ethio Telecom ont signé un accord stratégique visant à faciliter l'accès au marché intérieur pour les produits fabriqués dans les zones économiques spéciales (ZES) et les parcs industriels via « Zemen GEBEYA », la plateforme de commerce numérique phare d'Ethio Telecom.

L'accord a été officiellement signé aujourd'hui par Fisseha Yitagesu, directeur général d'IPDC, et Frehiwot Tamiru, directeur général d'Ethio Telecom.

Zemen GEBEYA, une place de marché numérique de premier plan dédiée à la modernisation de l'écosystème commercial éthiopien, a récemment reçu une distinction de première classe du ministère du Commerce et de l'Intégration régionale pour ses performances exceptionnelles dans le secteur du commerce électronique.

Lors de la cérémonie de signature, Fisseha Yitagesu, directeur général d'IPDC, a déclaré que ce partenariat permettra aux fabricants opérant dans les ZES et les parcs industriels du pays de présenter leurs produits compétitifs à l'échelle mondiale sur une place de marché numérique moderne.

Il a souligné que cette initiative améliorera l'accès des consommateurs locaux à des produits de haute qualité, tout en contribuant de manière significative à la réalisation du projet « Éthiopie numérique ».

Il a également insisté sur le fait que cet accord s'inscrit dans la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », offrant ainsi une opportunité cruciale de formaliser, d'étendre et de renforcer l'écosystème de commerce électronique du pays, en pleine croissance.

Frehiwot Tamiru, PDG d'Ethio Telecom, a souligné que Zemen GEBEYA est conçu comme un marché numérique inclusif visant à transformer le système commercial éthiopien.

Elle a précisé que la plateforme soutiendra les fabricants des ZES en promouvant leurs produits à l'échelle nationale, en établissant des liens commerciaux fiables et en renforçant la compétitivité globale de l'environnement des affaires du pays.

Ce partenariat devrait améliorer considérablement la distribution des produits d'exportation fabriqués dans les ZES et accroître leur présence sur le marché intérieur.

Actuellement, l'IPDC administre 11 zones économiques spéciales et trois parcs industriels, accueillant plus de 200 grandes entreprises manufacturières.

Ethio Telecom demeure, pour sa part, l'un des principaux fournisseurs africains de solutions de télécommunications intégrées et de solutions numériques.