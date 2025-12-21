Ethiopie: Le ministère a fourni des équipements destinés à renforcer le système électronique de suivi des marchandises de la Commission des douanes.

Addis-Abeba — Le ministère des Transports et de la Logistique a fait don d'équipements spécialisés à la Commission des douanes afin d'améliorer le Système électronique de suivi des marchandises (ECTS).

Cette innovation technologique vise à garantir l'intégrité des marchandises importées et exportées tout en remédiant aux dysfonctionnements systémiques du secteur de la logistique.

Lors de la cérémonie de remise, le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a déclaré que ces équipements permettent un suivi continu des marchandises de leur point de départ à leur destination finale.

Grâce à l'utilisation de scellés électroniques, cette technologie garantit le bon déroulement des opérations de fret sans interruption ni falsification.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, le système constitue une défense stratégique contre divers problèmes, notamment la falsification des marchandises, le vol en transit, la contamination par des substances non autorisées et le trafic illicite de marchandises.

Le ministère a également fait état de progrès significatifs dans le secteur de la logistique du pays, grâce à des réformes globales et à l'intégration de technologies modernes.

La mise en oeuvre de ces mesures devrait doubler l'efficacité globale du secteur logistique, rapprochant ainsi l'Éthiopie des normes internationales en matière de sécurité commerciale.

Concernant les réformes stratégiques, le ministre d'État Denge Boru a révélé que la stratégie logistique nationale avait fait l'objet d'une révision importante.

Alors que la feuille de route précédente s'étendait sur dix ans, la nouvelle stratégie quinquennale, affinée et ancrée dans la philosophie Medemer, privilégie la correction des lacunes historiques afin d'élever le secteur à un niveau de développement supérieur.

Le commissaire des douanes, Debele Kabeta, a salué cet effort de collaboration et a souligné que ce soutien marque une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux institutions.

Il a affirmé que la technologie jouera un rôle déterminant dans la création d'un environnement commercial sûr, transparent et rationalisé pour le pays.

Cette initiative globale témoigne de l'engagement de l'Éthiopie à moderniser ses opérations logistiques et à améliorer l'efficacité globale de son secteur commercial.