Ile Maurice: Revalorisation salariale de Rs 10,9 milliards

l Aucune précision sur le financement et l'application en deux phases

l Salaire du «Senior Chief Executive» : Rs 42 250 de plus

Le Pay Research Bureau (PRB) a présenté, hier matin, son rapport 2026 sur les salaires et conditions de service des fonctionnaires et employés du secteur public, dont l'application coûtera environ Rs 10,9 milliards par an. Le Conseil des ministres a pris note des recommandations, qui seront mises en oeuvre en deux phases : 50 % dès janvier 2026 et 100 % à partir de janvier 2027. Toutefois, le gouvernement n'a fourni aucune indication sur la manière dont ces ajustements salariaux seront financés, dans un contexte économique et budgétaire jugé déjà contraint.

Le rapport PRB 2026 couvre l'ensemble du secteur public, incluant la Fonction publique, les corps parapublics et autres instances statutaires, les collectivités locales, l'Assemblée régionale de Rodrigues, ainsi que les écoles secondaires privées. Il a été élaboré à la suite de nombreuses consultations avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes.

La perte de pouvoir d'achat

Le PRB a cherché à concilier la soutenabilité financière de l'État avec la nécessité d'offrir une rémunération juste et équitable aux employés. Il a notamment pris en compte la perte de pouvoir d'achat, les principes d'équité, de transparence et de compétitivité, le recrutement et la rétention de compétences clés, ainsi que la valeur des avantages non monétaires dans la rémunération totale des fonctionnaires.

Une attention particulière a été portée aux salaires de départ des postes les moins rémunérés, pour garantir qu'ils ne soient pas inférieurs au salaire minimum national et corriger certaines distorsions de relativité salariale. Sur le plan des écarts, le rapport note que le ratio entre le salaire d'un General Worker et celui d'un Permanent Secretary est passé de 1:6,2 dans le rapport 2021 à environ 1:5,4 en 2026. Le ratio entre un General Worker et un Senior Chief Executive s'établit désormais à 1:6,7. L'augmentation moyenne pondérée sur le salaire brut de décembre 2025 s'élève à 15,3 % contre 7,95% dans le rapport précédent.

Parmi les salaires recommandés pour 2026, on note celui du Senior Chief Executive qui passera de Rs163250 à Rs206000 (+ Rs 42,750); le salaire du Permanent Secretary qui ira jusqu'à Rs 166000 ; celui de l'Educator (secondaire) à Rs 77750, contre Rs 62700 ; le salaire du Nursing Officer jusqu'à Rs 57 400, contre les Rs 44 800 actuels ; celui d'un constable de police à Rs 50 100, contre Rs 38 400, jusqu'à présent et le salaire d'un General Worker à Rs 30 615 alors qu'il était jusqu'ici à Rs 21 150, entre autres.

Le rapport inclut également l'intégration d'une allocation intérimaire de 5 % dans les salaires, à compter de janvier 2026.