Ile Maurice: Tout pour plaire

S'il y a bien un restaurant dans le Nord de l'île qui ne désemplit jamais c'est le «Luigi's», dont les propriétaires sont les affables Raffaele et Renata Granaudo. Leur clientèle les suit à la trace, même lorsqu'ils ont déménagé de Grand-Baie au Mont Choisy Mall.

La raison est simple : les Granaudo ont tout pour plaire. Ils ont d'abord le sens de l'hospitalité et savent recevoir. Ensuite, ils ont plus de 50 ans d'expérience dans la restauration et ne transigent jamais sur la qualité de leurs produits. Ce qui explique aussi que leurs plats sont toujours excellents. Pour finir, leurs prix sont raisonnables. Que demander de plus !

Raffaele Granaudo, 67 ans, est un Napolitain de souche, qui travaille en cuisine depuis qu'il a 17 ans. Il est venu pour la première fois à Maurice dans les années 1970 car son expertise en tant que pizzaiolo et spécialiste de plats italiens avait été sollicitée pour former le personnel de la première pizzeria, qui allait opérer à Curepipe et qui s'appelait Luigi's.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais ce pionnier de la pizza à Maurice était en avance sur son temps car à cette époque, les Mauriciens n'avaient pas encore acquis le goût pour cette spécialité italienne si populaire. Raffaele Granaudo a épousé Renata Maraschin, une Sud-Africaine née il y a 66 ans de parents italiens, qui ont émigré à Johannesburg après la Seconde Guerre mondiale. Cette belle femme, qui coud et crochète comme elle respire, a eu une carrière dans le secrétariat avant de rejoindre son mari dans la restauration. Elle le seconde dans tout ce qu'il fait. Après leur mariage en Afrique du Sud, ils ont tenu un restaurant de 240 couverts, La Gondola, tout près de l'aéroport O.R Tambo à Johannesburg qui tournait midi et soir, avec un personnel dénombré à 40.

Former les Mauriciens

Des années plus tard, lorsque Le Domaine les Pailles allait ouvrir son restaurant La Dolce Vita, Roland Maurel, le promoteur de projets grandioses, a fait appel à Raffaele Granaudo pour former un pizzaiolo mauricien. Et bien que lui et son épouse avaient besoin de faire tourner leur restaurant à Johannesburg, le Napolitain, qui aime transmettre son savoir, ne s'est pas fait prier pour venir former un cuisinier mauricien à la fabrication de pizzas.

Les Granaudo appréciant Maurice, ils ont décidé de retenter l'expérience et de faire découvrir la véritable pizza et les vraies spécialités italiennes et continentales aux Mauriciens. C'est ainsi qu'en 2006, Luigi's, restaurant de 100 couverts, situé sur la route principale de Grand-Baie, a ouvert ses portes. Les Mauriciens y ont adhéré immédiatement et Luigi's a fait un carton. À un moment, la jumelle de Renata, qui s'occupait de La Gondola, a rendu son tablier à Johannesburg et le couple Granaudo a dû choisir entre poursuivre l'aventure en Afrique du Sud ou continuer celle à Maurice. C'est la dernière option qui l'a emporté.

Après des années de dur labeur, les Granaudo travaillant six jours sur sept, tout en formant leur personnel pour qui ils n'ont aucun secret de fabrication, leur propriétaire a décidé de reprendre son local sur la route principale de Grand-Baie et ceci, sans autre forme de procès. Heureusement que Raffaele et Renata Granaudo ont suffisamment d'énergie pour rebondir. C'est ainsi qu'ils ont trouvé un bel espace pouvant accueillir jusqu'à 180 clients au Mont Choisy Mall, en 2021. Sachant qu'ils ont une formule qui fonctionne, ils ont été heureux de voir que leur clientèle les a suivis.

Une carte étoffée

Ils changent régulièrement leur carte qui comprend plus de 200 spécialités italiennes, allant des pâtes et lasagnes fraîches aux sauces fabriquées quotidiennement par eux, de même que des pizzas dont ils fabriquent la pâte et qui sont cuites au four à bois.

Leur best-seller auprès de bon nombre de Mauriciens reste la pizza au jambon et à l'ananas alors que pour les touristes et autres expatriés c'est le veau, notamment le jarret (osso bucco), la queue et les joues du boeuf.

Que ce soit à Grand-Baie ou au Mont Choisy Mall, l'unique problème que les Granaudo ont rencontré jusqu'ici est le manque de personnel. «Raffaele les forme et après, ils se laissent débaucher par d'autres, quand ils ne s'absentent pour des peccadilles», raconte Renata Granaudo. Pour y pallier, cette dernière a demandé à son neveu, Carlos, et à la femme de celui-ci, Simone, de venir les aider et les deux jeunes se sont montrés intéressés à les rejoindre. Cela fait maintenant dix ans que Carlos et Simone les épaulent.

Bourreaux de travail

En raison du manque de sérieux du personnel mauricien, ils sont obligés d'employer des extras et d'avoir 40 employés alors qu'ils pourraient composer avec moins. Et généralement, ces Italiens au grand coeur, qui participent régulièrement à des oeuvres de charité, embauchent ceux que la vie n'a pas gâtés. Ils recrutent aussi des étudiants étrangers, qui se montrent plus sérieux dans le travail que les Mauriciens, mais en raison de leurs études, ils ne peuvent être présents qu'à mi-temps chez Luigi's. «Et puis, ils repartent chez eux une fois leurs études complétées.»

Des emplacements ont été proposés à Raffaele et Renata Granaudo pour l'ouverture d'une branche de Luigi's à Moka, à QuatreBornes et à Tamarin. Mais les Granaudo ne peuvent prendre ce risque en raison justement de leur difficulté à trouver du personnel sérieux. Ce qui explique aussi que depuis qu'ils ont ouvert Luigi's au Mont Choisy Mall, ils travaillent sept jours sur sept, font une pause quotidienne entre 15 et 17 heures et reprennent le travail à partir de 18 heures et ce, jusqu'à minuit, voire plus tard.

Ne comptez surtout pas sur eux pour offrir de la pizza congelée aux clients. «Tout ce que l'on propose est de première fraîcheur.» De plus, comme ils sont méticuleux, lorsqu'ils terminent le service, ils font la vaisselle, nettoient le restaurant de fond en comble et font la mise en place pour le lendemain. «Tout doit être impeccable lorsque nous quittons le restaurant vers 1 heure.»

Raffaele Granaudo a dû mal à décrocher pour se laisser vivre. «Il doit absolument montrer son visage aux clients. Il adore travailler et être au restaurant», raconte encore Renata Granaudo, qui ajoute que depuis que sa nièce Simone a eu un petit garçon nommé Matteo, et âgé de 19 mois, elle sait s'arrêter et passer du temps avec cet enfant qu'elle adore.

La philosophie de vie des Granaudo est de rendre les gens heureux, que ce soit par leur accueil qu'avec leurs spécialités préparées avec amour. «Nos clients sont notre passion», souligne Raffaele Granaudo. C'est clair. Et ce qui l'est tout autant, c'est que ces derniers le leur rendent bien...