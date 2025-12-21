Ile Maurice: Namrata Gaya Teeluckdharry, l'intelligence et l'engagement tout en élégance

La couronne de Mrs Mauritius World 2025 revient cette année à Namrata Gaya Teeluckdharry, une femme au parcours singulier et inspirant. Avouée de profession, épouse, passionnée de mode et désormais reine de beauté, elle incarne une nouvelle génération de Miss.

À travers chacun de ses rôles, Namrata s'emploie à déconstruire les préjugés qui collent à la peau des concours de beauté, en prouvant qu'élégance, intelligence et accomplissement professionnel peuvent parfaitement coexister.

C'est en 2025 qu'elle fait ses premiers pas dans l'univers du pageantry, un monde qu'elle observait depuis longtemps sans jamais oser s'y projeter pleinement. Sélectionnée par le comité de Mrs World à Maurice, elle représentera officiellement le pays en janvier 2026 à Las Vegas, lors de la version internationale du concours.

Une expérience à la fois exaltante et exigeante, qu'elle aborde avec détermination et lucidité. Pour gérer la pression et préserver son équilibre, Namrata s'est récemment découvert une nouvelle passion : la randonnée. «L'air pur et le contact avec la nature me ressourcent. Cela m'aide à prendre du recul et à me recentrer avant d'affronter les défis du quotidien», confie-t-elle. Ces moments de calme, loin des projecteurs, reflètent une personnalité profondément ancrée dans la simplicité.

Mariée à l'avocat Sanjeev Teeluckdharry, Namrata partage son quotidien avec deux fidèles compagnons à quatre pattes, Fluffy, huit ans, et Lucky, un an, auxquels elle est très attachée. Entre séances photo, entraînements et préparatifs pour le concours, elle trouve également du temps pour des activités qui lui sont chères, comme la pâtisserie et le jardinage. Chaque après-midi, elle prend plaisir à promener ses chiens et à s'occuper de ses plantes, des instants qu'elle décrit comme essentiels à son bien-être. «Mes plantes m'apportent beaucoup de joie et de sérénité. Même en période de stress intense, elles me rappellent l'importance des choses simples», explique-t-elle.

Personnalité affirmée

Passionnée de mode depuis plus d'une décennie, Namrata débute le mannequinat en 2015, parallèlement à sa carrière d'avouée. Elle évolue dans cet univers avec aisance, entourée de photographes, maquilleurs, mannequins et hairstylists. «On m'a souvent dit que j'avais le profil pour participer à un concours de Miss, mais je n'y avais jamais vraiment pensé sérieusement», raconte-t-elle. Ce sont les encouragements répétés de son entourage et la prise de conscience que le comité recherchait des femmes avec un véritable bagage intellectuel et une personnalité affirmée qui l'ont finalement convaincue.

L'envoi de sa candidature fut un acte empreint de doute, mais aussi de courage : «J'ai posté mes photos sans trop y croire. Je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferai peut-être jamais.» L'annonce de sa sélection a suscité un mélange intense de joie, de fierté, de surprise, mais aussi d'appréhension face à la responsabilité qui l'attendait.

Au-delà de la compétition, Namrata voit cette aventure comme une opportunité unique de faire rayonner Maurice sur la scène internationale. Elle souhaite mettre en avant la richesse culturelle, le multiculturalisme et le potentiel touristique et économique de l'île. Consciente des critiques et controverses qui entourent parfois les concours de beauté, elle appelle néanmoins à la bienveillance et au soutien du public. «Le soutien est essentiel pour donner le meilleur de soi-même. Aucune femme ne devrait être découragée par des critiques gratuites ou du cyberharcèlement», affirme-t-elle.

Ambassadrice de son pays, professionnelle du droit et femme engagée, Namrata Gaya Teeluckdharry s'envolera prochainement pour Las Vegas les bagages chargés de valeurs, de fierté et d'espoir. Solidement ancrée dans son quotidien et portée par ses passions simples, elle se prépare à défendre les couleurs de Maurice avec authenticité, élégance et assurance.