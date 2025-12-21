Cote d'Ivoire: Foire Ivoire Tabaski - La première édition du 12 mai au 3 juin 2026

Le président du Conseil d'administration de l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière des petits ruminants (Interpru), Général Gaoussou Soumahoro, a présidé le 19 décembre 2025 à la Maison de la presse à Abidjan-Plateau, le lancement de la première édition de "Foire Ivoire Tabaski". L'évènement se déroulera simultanément à Abidjan, Bouaké, Korhogo et Yamoussoukro, du 12 mai au 03 juin 2026 avec pour thème : « Développement inclusif de l'élevage local pour une souveraineté alimentaire durable ».

À l'occasion, Gal Gaoussou Soumahoro a indiqué que « La Foire Ivoire Tabaski 2026 se veut une vitrine nationale et internationale, offrant aux éleveurs locaux une opportunité unique de visibilité et de développement, tout en renforçant la souveraineté alimentaire nationale ». C'est en cela que cette foire met en valeur l'élevage local en créant un lien direct entre éleveurs, investisseurs et consommateurs, autour du principe du « Consommer Local », au dire du Pca de l'Interpru.

In fine, « La Foire Ivoire Tabaski se présente comme une initiative clé pour deux objectifs majeurs : lutter contre la vie chère et renforcer notre souveraineté alimentaire. En régulant le marché du mouton, elle assure un accès équitable et transparent, protégeant ainsi le pouvoir d'achat des familles et renforçant la solidarité sociale », a-t-il expliqué. À l'en croire, l'évènement s'appuie sur l'existant, en valorisant davantage le savoir-faire local à l'aune des innovations et des bonnes pratiques à implémenter sur l'ensemble du territoire national. « C'est une réponse citoyenne qui mêle le respect des traditions à une modernisation durable de la filière bétail. Ainsi, la Foire Ivoire Tabaski 2026 s'annonce comme un événement essentiel pour l'avenir de l'élevage en Côte d'Ivoire et pour la construction d'une économie agricole plus inclusive », dira-t-il.

Les dispositifs en place...

Pour sa part, Louvel Yao N'Dri, commissaire générale de l'évènement a déclaré que la Foire se veut le prolongement de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale de promotion du secteur des petits ruminants. Elle a également fait savoir que c'est un outil qui vise à structurer et élargir le marché existant.

Louvel Yao N'Dri a aussi indiqué que tous les dispositifs sont prêts pour la prise en charge des partenaires, notamment les sponsors, communicants et exposants. La commissaire générale a promis que l'ensemble des problématiques de la filière feront l'objet de discussions au cours des panels prévus à cet effet.

Quant à Johnattan Zéli, chef évènements du groupe La Tribu en charge de la communication, il a fait savoir que plusieurs espaces sont prévus notamment pour les expositions, les rencontres B2B et des formations. Il a ajouté que plus de 500 mille visiteurs sont attendus. Des espaces de dégustation et de divertissement sont aussi au menu des activités. En outre, Babilé Barry, président des commerçants de petits ruminants de la région des Lagunes, a promis de mobiliser les acteurs autours de l'évènement, à l'effet de leurs permettre d'en tirer le meilleur parti.