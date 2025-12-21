Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - La Société Ivoirienne d'Oncologie officiellement lancée

La lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire vient de franchir une étape décisive avec le lancement officiel de la Société Ivoirienne d'Oncologie (Sio). Cet événement majeur s'est tenu à l'occasion de la cérémonie de clôture des Journées Scientifiques d'Oncologie Echimane Kouassi Antoine (Joe), organisées du 17 au 19 décembre 2025 à Abidjan, en présence de nombreux professionnels de santé, chercheurs, décideurs et partenaires institutionnels.

Les Journées Scientifiques d'Oncologie Echimane Kouassi Antoine constituent un cadre de référence pour les échanges scientifiques et le renforcement des capacités en cancérologie. Créées en hommage au feu Professeur Echimane Kouassi Antoine, pionnier de l'oncologie ivoirienne et fondateur du premier service de cancérologie du Chu de Treichville en 1993, elles visent à actualiser les connaissances, partager les expériences cliniques et promouvoir les innovations thérapeutiques adaptées au contexte africain.

L'édition 2025 a rassemblé plus d'une centaine de participants, parmi lesquels des oncologues médicaux, radiothérapeutes, chirurgiens, médecins généralistes, chercheurs, infirmiers, paramédicaux, décideurs de santé et représentants d'institutions partenaires. Le programme scientifique a abordé des thématiques majeures telles que l'immunothérapie, les thérapies ciblées, la médecine personnalisée, la recherche clinique et translationnelle, la qualité de vie des patients, ainsi que la prévention et le dépistage précoce des cancers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le temps fort de ces journées a été sans conteste le lancement officiel de la Société Ivoirienne d'Oncologie (Sio). Prenant la parole, le président du comité d'organisation et scientifique, le Professeur Touré Moctar a souligné que la création de la SIO répond à une volonté collective de structurer davantage la cancérologie en Côte d'Ivoire et de renforcer la convergence des compétences. « La Sio se veut une société savante pluridisciplinaire, regroupant oncologues médicaux, radiothérapeutes, chirurgiens, spécialistes d'organes, chercheurs et paramédicaux, afin de promouvoir une prise en charge globale et coordonnée des patients atteints de cancer », a-t-il souligné.

La Sio va promouvoir l'excellence scientifique, la formation continue des professionnels de santé

La Sio a pour missions principales de promouvoir l'excellence scientifique, la formation continue des professionnels de santé, le développement de la recherche, notamment translationnelle, ainsi que la contribution à l'élaboration de référentiels nationaux en cancérologie. Elle ambitionne également d'accompagner les politiques publiques de lutte contre le cancer, en étroite collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Cancer (PNLCa), et de renforcer la coopération régionale et sous-régionale.

Le directeur-Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Cancer, Professeur Adoubi Innocent a salué la création de la Sio qu'il considère comme un levier essentiel pour améliorer la qualité des soins. Il a rappelé que l'augmentation du nombre de cas de cancer observée en Côte d'Ivoire est liée au vieillissement de la population et à l'amélioration des capacités diagnostiques. Selon les estimations du registre des cancers d'Abidjan, environ 25 000 nouveaux cas sont attendus en 2025, avec une progression vers près de 30 000 cas d'ici 2028.

Les échanges ont également mis en lumière les défis persistants, notamment l'accès équitable aux soins, la disponibilité des outils diagnostiques et des thérapies innovantes, ainsi que la nécessité de renforcer la prévention et le dépistage dans les régions éloignées des grands centres urbains. Les spécialistes ont insisté sur l'importance du diagnostic précoce, condition essentielle pour augmenter les chances de guérison et améliorer la survie des patients.

À travers le lancement de la Société Ivoirienne d'Oncologie, la Côte d'Ivoire se dote d'un nouvel outil stratégique pour faire face au défi du cancer. Cette initiative traduit une ambition claire, celle de faire de la cancérologie ivoirienne une discipline mieux structurée, plus performante et résolument tournée vers le bien-être des patients, dans un esprit de science, d'éthique et d'humanisme.