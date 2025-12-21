Sud-Soudan: Au Soudan du Sud, la MINUSS amorce son retrait de certaines bases

20 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par RFI

Au Soudan du Sud, malgré une situation sécuritaire précaire, la force de maintien de la paix des Nations unies a entamé la fermeture de bases. Ce retrait, qui a été annoncé en novembre dernier par l'ONU, est la conséquence directe d'une baisse des budgets alloués, notamment par les États-Unis.

À terme, ce sont quatre bases de la Minuss qui seront concernées par ces fermetures. Vendredi 19 décembre, c'est à Torit, dans le sud du pays, une zone où les combats sont fréquents, que le rapatriement a commencé. Des véhicules blindés siglés « ONU » ont encadré un convoi de camions militaires blancs. Un départ qui, visiblement, s'est fait dans la précipitation.

Cité par l'Agence France-Presse, un cadre des employés sud-soudanais, Mark Omina, a dénoncé cette mesure « qui a pris tout le monde de court » et qui prive les personnels locaux « de leurs seuls moyens de subsistance ».

Les Nations unies ont indiqué en novembre dernier que la fermeture de ces sites entraînera une baisse de 25 % des effectifs. Créée en 2011, la force onusienne au Soudan du Sud compte 13 000 militaires et 1 500 policiers.

Après Torit, ce sont les bases d'Aweil, à la frontière avec le Soudan, de Warrap, dans le nord du pays - où les affrontements entre communautés ont été meurtriers -, et de Rumbek qui fermeront.

Malgré les critiques, notamment des autorités qui lui reprochent son inaction, le mandat de la force de maintien de la paix au Soudan du Sud a été renouvelé pour un an en mai dernier.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

