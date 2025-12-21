Mali: Le FMI prévoit une croissance du PIB de 5,5 % en 2026

L'économie du Mali pourrait reprendre des couleurs en 2026. C'est en tout cas ce que projette le Fonds monétaire international (FMI). Malgré le blocus économique du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), lié à al-Qaïda, qui a entraîné des perturbations dans l'approvisionnement en carburant, le FMI prévoit une croissance du PIB de 5,5% en 2026. Une augmentation qui s'explique, en partie, par une relance du secteur minier et de la production d'or.

C'est la prévision la plus optimiste pour le Mali. Alors que l'année qui s'achève devrait être marquée par 4% de croissance à peine, Bamako devrait observer un rebond de son économie avec une croissance de 5,5% l'année prochaine.

Le FMI table en effet sur une augmentation de la production d'or grâce à l'accord conclu en novembre entre Bamako et Barrick Gold. La compagnie canadienne s'apprête à relancer la principale mine d'or du pays et l'institution de Bretton Woods estime que la relance de la production d'or permettra une hausse significative des ressources du pays, redonnant ainsi de l'oxygène aux recettes d'exportations et budgétaires l'année prochaine.

La production annuelle du site de Loulo Gounkoto, située au sud-ouest du pays, est estimée à environ 22 tonnes et demie, ce qui place le complexe parmi les dix premiers sites aurifères mondiaux. Barrick Gold évalue à près de 10 milliards de dollars la contribution économique cumulée de cette seule mine d'or à l'économie malienne et ce sur une vingtaine d'années.

Dans son scénario, le FMI mise également sur une amélioration de la situation sécuritaire et parle de reprise « progressive » l'année prochaine. Pour cela, l'institution financière considère que les autorités maliennes devront résoudre la pénurie de carburant en priorité.

Pour autant, dans un pays à l'économie fragilisée par les différents chocs de 2025, cette prévision de croissance ne se traduira pas automatiquement par une amélioration du niveau de vie de la population.