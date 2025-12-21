Cote d'Ivoire: Disparition de milliers de cartes d'électeurs à une semaine des législatives

20 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par notre correspondant à Abidjan, Benoît Almeras

En Côte d'Ivoire, la campagne des législatives en Côte d'Ivoire démarre avec une polémique à Abidjan. À une semaine du vote, au moins 27 000 cartes d'électeurs ont disparu à Port-Bouët, selon la Commission électorale indépendante (CEI). L'organisme en charge de l'organisation des élections a annoncé porter plainte contre X cette semaine. Alors que l'élection s'annonce disputée, les candidats de l'opposition craignent des irrégularités lors du scrutin.

« C'est une menace réelle sur la sincérité du scrutin » : les mots sont ceux d'Alain Adja. Ce député du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) sortant de Port-Bouët redoute des usurpations d'identité. Le candidat d'opposition réclame, entre autres choses, la liste des bureaux de vote concernés. Il appelle aussi la Commission électorale à la vigilance face aux risques de fraude.

De son côté, Ibrahim Konaté, la tête de liste du parti présidentiel le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), exprime ses doutes après cet incident. Et de tempérer : « Je fais confiance à la vérification biométrique de l'identité des votants. »

À lire aussi

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Côte d'Ivoire: le président Alassane Ouattara investi pour un quatrième mandat

Contactée par RFI, la CEI, elle, ne souhaite pas s'exprimer davantage sur le sujet. En l'état, les cartes disparues concernent un cinquième des inscrits de la commune. Ces derniers pourront tout de même aller voter avec leur carte nationale d'identité.

Avec huit listes concurrentes à Port-Bouët, la course pourrait être serrée... Si la circonscription est historiquement acquise à l'opposition, Alassane Ouattara y a obtenu plus de 52 000 voix lors de la présidentielle d'il y a deux mois, soit trois fois plus que la liste PDCI lors des législatives de 2021.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.