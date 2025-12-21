Cote d'Ivoire: Disparition de milliers de cartes d'électeurs à une semaine des législatives

En Côte d'Ivoire, la campagne des législatives en Côte d'Ivoire démarre avec une polémique à Abidjan. À une semaine du vote, au moins 27 000 cartes d'électeurs ont disparu à Port-Bouët, selon la Commission électorale indépendante (CEI). L'organisme en charge de l'organisation des élections a annoncé porter plainte contre X cette semaine. Alors que l'élection s'annonce disputée, les candidats de l'opposition craignent des irrégularités lors du scrutin.

« C'est une menace réelle sur la sincérité du scrutin » : les mots sont ceux d'Alain Adja. Ce député du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) sortant de Port-Bouët redoute des usurpations d'identité. Le candidat d'opposition réclame, entre autres choses, la liste des bureaux de vote concernés. Il appelle aussi la Commission électorale à la vigilance face aux risques de fraude.

De son côté, Ibrahim Konaté, la tête de liste du parti présidentiel le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), exprime ses doutes après cet incident. Et de tempérer : « Je fais confiance à la vérification biométrique de l'identité des votants. »

À lire aussi

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Côte d'Ivoire: le président Alassane Ouattara investi pour un quatrième mandat

Contactée par RFI, la CEI, elle, ne souhaite pas s'exprimer davantage sur le sujet. En l'état, les cartes disparues concernent un cinquième des inscrits de la commune. Ces derniers pourront tout de même aller voter avec leur carte nationale d'identité.

Avec huit listes concurrentes à Port-Bouët, la course pourrait être serrée... Si la circonscription est historiquement acquise à l'opposition, Alassane Ouattara y a obtenu plus de 52 000 voix lors de la présidentielle d'il y a deux mois, soit trois fois plus que la liste PDCI lors des législatives de 2021.